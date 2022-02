Irene Rosales está siendo el apoyo más importantes para Kiko Rivera cuando este atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. La entrevista que ofreció hace unos días hablando con dureza de su hermana, Chabelita Pantoja, ha provocado que muchos los critiquen. A esta ola de mensajes que demuestran que no apoyan este paso que ha dado se han sumado, incluso, amigos del dj.

La única que le ha mostrado su apoyo públicamente ha sido su mujer, que ya ha pedido que no se le machaque tanto a su marido. Este miércoles, Kiko Rivera celebra su cumpleaños e Irene Rosales ha querido dedicarle una bonita y romántica felicitación, en la que vuelve a dejar claro que está al lado de él, pase lo que pase.

«Feliz cumpleaños mi vida. 8 cumpleaños a tu lado y seguimos sumando, seguimos aprendiendo juntos, luchando y queriéndonos. Prometo estar siempre a tu lado, ayudarte y quererte. Solo le pido a la vida que nos dé mucha salud, que disfrutemos de la vida y de nuestros hijos, porque eres el mejor papá que pueden tener. Gracias siempre por todo mi vida. Feliz cumpleaños, feliz vida. Te amo siempre ♥️ @riverakiko«, ha escrito junto a una foto de ella junto a su marido, que la abraza mientras ambos disfrutan de un baño en la piscina.

Irene Rosales felicita a su pareja en su cumpleaños más duro

En esta felicitación, Irene Rosales demuestra una vez más públicamente que ante todo está su amor por su pareja. A pesar de que Kiko ha dado un paso definitivo para romper con su familia, su pareja le hace saber que pase lo que pase estará a su lado. Y se lo hace saber con un «prometo estar siempre a tu lado, ayudarte y quererte». Esto es lo que le ha demostrado en cada una de sus apariciones públicas de los últimos días.

De hecho, durante su visita al Salón Internacional de Moda Flamenca (SIMOF), que se ha celebrado en Sevilla, Irene Rosales hacía un llamamiento para que dejaran de linchar a su marido. «Ha cometido el fallo de decirlo públicamente, pero no hay que machacarlo como se le está machacando con ciertas palabras y adjetivos. No hay que lapidar a las personas. Mi marido ha hecho mal en decir esas declaraciones, no voy a entrar en un debate. La gente puede juzgar la entrevista, pero no ponerle ciertos calificativos a una persona«, comentaba.

Siempre cauta a la hora de hablar de su vida privada, Irene Rosales explicaba que cualquier persona que le conozca sabe que lo que le haya dicho a su marido se quedará de puertas para adentro y no lo expresará nunca de forma pública. «Si algo me parece bien o mal se lo digo a mi marido, pero él es adulto«, comentaba. Además, sobre las especulaciones sobre una posible crisis en la pareja y una supuesta separación, la colaboradora de televisión negaba cualquier tipo de rumor y dejaba claro que no tiene que dar ningún tipo de explicación.

