Irene Rosales, destrozada tras la muerte de su tía: “Qué injusta es la vida”

Irene Rosales tiene que hacer frente a una nueva pérdida familiar. Hace un par de años que perdió a su madre y a su padre, en el 2020, y ahora es su tía materna a la que tiene que despedir. Ella misma expresaba el tremendo dolor que siente ahora mismo por la noticia. No es capaz de digerir que ya no estará junto a ella y encuentra "agotador que la vida solo te enseñe a base de pérdidas". Junto a una fotografía de las dos hermanas, su madre y su tia, le ha dedicado unas sentidas y emotivas palabras: "Tita, te voy a echar muchísimo de menos. Siento una profunda tristeza por no teneros, por no disfrutar de vosotras". Solo una única idea le está dando algo de ánimos en estos momentos: "El único consuelo es que ya estáis juntas las hermanas. Qué injusta es la vida".

Para sus padres, a los que siempre recuerda, solo ha querido hacerles una petición: "Mami te pienso y duele. Papi cuídalas. Os quiero con locura". Ahora es momento de apoyarse en sus hijas y su marido, Kiko Rivera, con el que ha pasado por todos estos momentos. Hace tan solo un mes utilizaba su perfil en redes sociales para mostrar el sentimiento que tenía al acercarse el aniversario del fallecimiento de sus progenitores: "Echo tanto de menos a mis padres que solo pensarlo me duele el alma". Gracias a todos ellos Irene Rosales es quien es y tener, de nuevo, que verse en un proceso de duelo es lo que más injusto le parece. Este nuevo golpe sacude la vida de la influencer que, hace tan solo dos semanas, se encontraba junto a su marido disfrutando de un viaje a Roma lleno de romanticismo.

Ambos disfrutaban de una escapada muy especial, pues era la primera vez que salían desde que el cantante sufriera un ictus en octubre del año pasado. Este hecho volvió a sobresaltar la vida de la familia, que tuvo que recolocar todo su día a día. Kiko Rivera comentó en una de sus últimas entrevistas televisivas que "me asusté mucho porque se me quedó paralizada toda la parte izquierda de mi cuerpo, no respondía". Ambos se plantearon en ese momento mirar a la vida de otra forma: "Desde ese maldito día mi concepto ha cambiado. Estuve allí cuatro días que para mí fueron la muerte". Están juntos en todos los momentos, y también en este proceso. Irene Rosales ha estado muy pendiente de su recuperación y son un gran apoyo para el otro, como han demostrado en numerosas ocasiones.

Irene Rosales, muy discreta en sus últimas apariciones

Irene Rosales se encontraba, antes de la noticia del fallecimiento de su tía, de un momento de estabilidad emocional y personal. Llevaba tiempo sin aparecer en los medios y su marido, Kiko Rivera, continuaba su aventura en la música y como streamer en una conocida plataforma. Solo había vuelto a la televisión por las palabras que Jota Peleteiro le dedicó a Jessica Bueno, madre del primer hijo de su pareja. Desde su punto de vista encuentra que la modelo "está muy feliz" y que la hayan señalado públicamente debe quedar atrás. Reconocía que "el contacto que tenemos que tener lo tenemos" pero que no quería saber más allá. Solo tenía buenas palabras y deseos para ella, alguien tan importante en la vida de las personas que quiere: "Que vaya todo muy bien y, si ella está feliz, pues todos estamos muy bien".