Justo cuando ‘Supervivientes’ ha llegado a su fin, Ion Aramendi tiene un nuevo motivo de celebración. El presentador estrella de Telecinco y su mujer, María Amores, ya son padres por tercera vez. Después de dos niños, la feliz pareja ha dado la bienvenida a la pequeña Marieta. Ha sido el de San Sebastián el que ha compartido la buena nueva junto a una imagen de la recién nacida.

Ion Aramendi ha presentado a su pequeña Marieta con una tierna imagen en la que podemos ver a la recién nacida en los brazos de su padre. El presentador ha compartido con todos que su tercera hija nació ayer, 29 de julio, y ha revelado que hubo algunas complicaciones en el parto. «4 kilos, y es una maravilla. María también está bien, pero al ser por cesárea y al haber algunas complicaciones todavía está en reanimación (y por eso no os ha podido contestar a vuestros mensajes). ¡Están muy bien las dos! Un abrazo», escribe.

Una feliz noticia que los convierte en familia numerosa. La pequeña Marieta supone el mejor broche de oro para la relación de sus padres y será la mejor compañera de juegos de sus dos hermanos mayores, Ion y Lucas. Lo cierto es que la recién nacida se ha hecho de rogar. Hace tan solo unos días, María Amores compartía una foto en la que le rogaba a su hija que naciera ya puesto que le estaba esperando fuera una aventura fantástica llamada Vida. «Nace ya que me duelen hasta las pestañas. Sé que con este calorazo no quieres salir, pero tienes a media España en un sinvivir. Eres una niña inesperada pero muy deseada. Nadie fue a buscarte, pero desde el primer momento supe que habías venido para quedarte. Cuando conozcas a tus hermanos y a tu padre vas a flipar, tienen un arte que no se puede aguantar. Venga Marieta, cariño, preciosa, date prisa en salir que, tal y como está la cosa, nos viene muy bien el carnet de familia numerosa», escribía.

Así afectó este tercer embarazo a su relación de pareja

A lo largo de estos meses, María Amores se ha abierto en canal a través de sus redes sociales para explicar cómo se sentía en su tercer embarazo. La periodista llegó a reconocer que su relación de pareja llegó a atravesar algunas idas y venidas. «Ayer miraba a mi marido y sentía un poco de envidia. Qué suerte estar esperando una hija con toda tu ilusión, imaginártela, sentir esa emoción y entusiasmo, pero sin engordar un gramo, sin deformarte, sin ardores y náuseas, sin esta locura de hormonas, sin posparto…«, reflexionaba.

«No le cojo manía porque sé que él ha sufrido mis embarazos, en ocasiones se ha sentido desplazado y tiene también sus miedos. Reconozco que tengo la suerte de tener un compañero al lado muy entregado, muy cariñoso y con mucha paciencia. Podría incluso asegurar que se comporta como un embarazado, come sano, no sale, controla su vida social para no darme envidia, intenta transmitirme tranquilidad y seguridad, no me deja sola, me cuida. Y eso debería ser lo normal», explicaba.