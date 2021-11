El próximo sábado 20 de noviembre, Tamara Falcó cumple 40 años. Lo hace en un año en el que las cosas no le podían ir mejor. Tanto a nivel profesional como personal. Será este viernes cuando haga una fiesta a lo grande rodeada de todos sus seres queridos y sus amigos, además de su pareja, Íñigo Onieva. La socialité ya habla de boda con el ingeniero de coches y es que no puede estar más feliz del dulce momento que está viviendo. Además, en este año tan especial para ella, quiere dejar de lado los regalos materiales y ha pedido uno muy especial. A sus 40 años, Tamara Falcó tiene todo lo que necesita y no le falta de nada. Por este motivo, ha querido hacer una petición especial con motivo de su cumpleaños.

Tamara Falcó cumple este sábado 40 años y lo celebra con una fiesta mañana

Ha sido a través de su perfil de Instagram donde la hija de Isabel Preysler ha compartido su deseo para su 40 cumpleaños. No quiere regalos materiales, sino una donación a una de sus ONG’s con las que más trabaja. «Hola a todos. No sé si sabéis que en unos días es mi cumpleaños. Entonces yo hago una pequeña fiesta en la que me hubiera gustado haber invitado a todo el mundo pero hemos escogido un sitio chiquitito y 150 personas van a poder venir. Y de esas 150 personas mucha gente me está preguntando que me puede regalar», ha comenzado diciendo la socialité. »

Y entonces se me ha ocurrido que en este momento en el que me sobra de todo. Es que soy tan afortunada… bueno tan bendecida por Dios que lo único que se me puede ocurrir como regalo es poder compartir eso con gente, con niños, que no tienen muchas posibilidades«, cuenta.

La hija de Isabel Preysler quiere que su regalo sea una donación a una ONG a favor de los niños desfavorecidos de Perú

«En concreto hay una organización, Hogar Nazaret, y yo me quiero sumar a la maravillosa labor que hace el Padre Ignacio-María Doñoro de los Ríos en Perú, que salva niños que bueno tienen algún problema en el brazo o les venden para sus órganos. Perdonad pero es que me gusta decirlo», desvela debido a que ha demostrado nerviosismo al hablar sobre esto. «Pues salva a estos niños. Me imagino que a niños de todo tipo. Pero bueno, en muchas veces no tienen ni que comer. Entonces se me ha ocurrido que todos podemos donar. Yo la primera. Entonces nada, si os gusta esta iniciativa pues en la página hay un cuenta corriente en la que todos podemos hacer transferencias. Así que eso sería el mejor regalo para nosotros y para ellos», ha sentenciado. Sin lugar a dudas, sería un regalo muy especial para la hija de Isabel Preysler, que este sábado cumple 40 años.