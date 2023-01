María del Monte e Inmaculada Casal han encontrado el momento perfecto para disfrutar de un viaje para celebrar su amor después de su boda, la que celebraron en la más estricta intimidad. Han tomado la decisión de viajar hasta Egipto con un grupo de amigos y han querido compartir con todos sus seguidores las fotos de esta escapada tan especial para ellas.

Después de la boda, que tuvo lugar en la intimidad en julio, la pareja lo celebraba tres meses después con su familia y su círculo más íntimo en Sevilla. Ahora han encontrado el momento perfecto para hacer las maletas y viajar a Egipto. Aunque siempre han demostrado ser muy discretas con su vida personal, este viaje ha sido un sueño cumplido y han compartido su álbum de fotos más íntimos.

La pareja ha viajado hasta Egipto para celebrar su luna de miel

Eso sí, María e Inmaculada han preferido no compartir fotos juntas, pero sí por separado. Y como no podía ser de otra manera, han visitado las pirámides. La cantante ha querido compartir con todos la reflexión que hace después de hacer todas las visitas a los lugares más turísticos: «Siempre hay puertas por las que pasar. Más grandes, más pequeñas, con más dificultades, con menos… Lo importante es saber que podemos seguir nuestro camino y que hacemos camino al andar. Nunca olvidar quiénes somos, de dónde venimos, a los que queremos a los que nos quieren y por encima de todo, a vivir de verdad y con verdad. Verdad en todo lo que hagamos, podremos equivocarnos pero se lleva todo mejor siendo… Verdad. #amor #verdad #vida de eso va esto. De no engañar ni engañarnos. Habrá cosas que no nos gusten pero si son verdad, no hay otra. Admite tus errores, tus defectos, tus recursos; intentar mejorar y no creerse perfect@ es fundamental 😘😘 #amigos #respeto #libertad ah y viva España que es el mejor país del mundo!!», ha escrito como reflexión, donde deja claro que está muy bien descubrir otros sitios, pero que como España no hay nada.

Por su parte, Inmaculada ha sido más concisa: «Viaje a Egipto rodeada de amigos. #egipto #viajes #amigos«, ha escrito junto a varias imágenes del viaje. Este destino ha sido elegido no solo por la historia que tiene, también por el clima. Como se puede ver en las imágenes, están disfrutando de cielos despejados y buena temperatura.

Una boda que marca una nueva etapa en su vida

La boda de María del Monte ha supuesto un momento de enorme felicidad tras superar una etapa de duelo, marcada por importantes pérdidas. En 2021 falleció su madre, Bibiana Algaba, a los 96 años. Poco después le tocó despedirse de dos de sus hermanos, Antonio y Juan Carlos, que perdieron la vida a consecuencia del coronavirus.