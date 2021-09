María Zurita ha cumplido 46 años y lo ha celebrado rodeada de sus seres más allegados con una íntima celebración a la que no ha faltado Susanna Griso

María Zurita ha celebrado un año repleto de buenas noticias. Recién cumplidos los 46 años, ha querido organizar una agradable comida familiar a la que ha acudido su familia y sus amigos más íntimos. La prima del rey Felipe VI llegó a un conocido restaurante en el centro de Madrid acompañada por su hijo Carlitos, que así es como se le conoce en la familia. Para Zurita, su hijo se ha convertido en su mayor ilusión y es inseparable del pequeño. A esta cita, no faltó la infanta Margarita ni algunos amigos, como es el caso de Susanna Griso, con quien mantiene una gran amistad desde hace años.

Lejos de hacer una gran celebración, ha preferido ser cauta a pesar de que los datos en referente a la pandemia han mejorado. A pesar de esto, María Zurita siempre ha mostrado su preocupación y ha querido seguir siendo precavida, también teniendo en cuenta que su madre, la infanta Margarita, tiene 82 años. Aún así, no ha querido dejar de pasar la oportunidad de celebrar su cumpleaños rodeada de sus seres íntimos más allegados.

En el vídeo que compartimos a continuación, la familia posa a las puertas del restaurante donde María Zurita sopló las velas y disfrutaron de una agradable velada gastronómica. Tal y como se puede ver en las imágenes, la infanta Margarita se deshace en mimos y en cariños para su único nieto Carlitos, el hijo de Zurita y un chute de felicidad para ella. El pequeño demostró ser de lo más divertido y juguetón y se convirtió en el centro de todas las atenciones de los que acudieron a la pequeña celebración.

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en las imágenes del vídeo, el pequeño Carlos, de tres años, acaparó todo el protagonismo de la jornada. Vestido con un jersey rojo, rubio y con sus enormes ojos azules, el único hijo de María Zurita se convirtió en el centro de las miradas. Su abuela, muy orgullosa, no se quería separar de su único nieto. De hecho, estaba más de lo más radiante al coger a Carlitos en brazo y sentarlo en sus rodillas para posar ante los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones del restaurante donde tuvo lugar la celebración.

Susanna Griso, una de las mejores amigas de la prima del Rey Felipe VI

A pesar de que no fueron muchos los asistentes a la celebración del cumpleaños de María Zurita, quien no faltó a esta cita fue Susanna Griso, con quien guarda una excelente relación desde hace años. Llegó acompañada de otras amigas y todos disfrutaron de una agradable velada en el interior del restaurante. La periodista también posó para los medios. Os mostramos las imágenes de la presentadora de ‘Espejo Público’. No te lo pierdas.

Vídeo: Europa Press