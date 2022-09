Podría decirse que este es un viernes negro para Tamara Falcó. Y es que apenas unas horas después de anunciar su compromiso con Íñigo Onieva su felicidad se ha venido abajo. Se ha filtrado un vídeo en el que aparece el joven besándose con otra mujer en el festival de música Burning Man, celebrado hace dos semanas en Nevada (Estados Unidos). Las imágenes, emitidas por EDAtv, no dan lugar precisamente a la imaginación: el hombre que aparece entregado a la boca de una atractiva joven es el prometido de la Marquesa de Griñón. Se desconoce si esas imágenes corresponden a este año o si, tal y como apuntan personas del entorno del empresario, son de 2018. En cualquier caso, la noticia ha caído como una bomba. Y, de momento, ni uno ni otro se ha pronunciado sobre este delicado asunto. Es más, el empresario ha salido escopetado cuando se ha topado con la prensa. No se pierda el vídeo para ver su reacción cuando le preguntan por su enlace:

Vídeo: Europa Press

Iñigo Onieva paseaba por el centro de Madrid cuando la prensa gráfica le ha preguntado por su boda con la hija de Isabel Preysler y el desaparecido Carlos Falcó. Su respuesta es clara: no quiere decir nada. Prueba de su falta de interés a las preguntas de los medios es que sale corriendo cuando se encuentra con los reporteros. Literalmente, huye. Falta por saber si también optará por evadirse cuando sea Tamara quien le cuestione el origen de su polémico vídeo con otra mujer.

Tamara Falcó se plantea su futuro con Iñigo Onieva, según ha podido saber SEMANA

Según ha podido saber SEMANA, la ‘socialité’ se ha llevado un gran disgusto. El pasado jueves, en las redes sociales, enseñó al mundo entero su anillo de pedida. «Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás», escribía en su perfil de Instagram. Tan solo unas horas después, en la mañana del jueves, han salido a la luz las imágenes del amor de su vida besando a una chica en un festival de música. Lo que parecía perfecto se ha venido abajo por completo. Según señalan personas de su entorno a SEMANA, está hundida. Se plantea ahora su futuro con él, si seguir adelante con la boda.

Vídeo: EdaTv

Tal y como han contado fuentes cercanas al empresario hostelero, la excusa que le ha dado Iñigo Onieva a Tamara Falcó sobre el polémico vídeo es que las imágenes corresponden a otro año, que no son de 2022. Pero ella no termina de creerlo. Está tan confusa que ahora mismo prefiere ponerlo todo en cuarentena. El madrileño, por su parte, está convencido de que alguien lo ha traicionado y ha filtrado ese vídeo para hacerle daño. «La hermana de una de mis íntimas amigas, a las que llamo las chicas de los jueves, estaba en ese festival, y vio a Iñigo. Yo no tengo por qué dudar que fuera en 2018, pero este año lo vieron», ha contado Terelu Campos en ‘Sálvame’. Lo que podría ser la boda del año en 2023 corre más peligro que nunca…