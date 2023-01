Íñigo Onieva niega que Tamara Falcó esté embarazada

Este martes 31 de enero, las redes sociales han ardido y las redacciones de los medios de comunicación eran una auténtica locura al publicarse que Tamara Falcó estaba esperando su primer hijo con Íñigo Onieva. Una información que no ha tardado en correr como la pólvora e incluso se ha convertido en Trending Topic en cuestión de minutos. Sin embargo, ha sido uno de los implicados en la que hubiese sido una gran noticia quien ha desmentido de manera tajante estos rumores. El que hubiera sido padre de este bebé, Íñigo Onieva ha querido desmentir esta información de manera tajante. La marquesa de Griñón y el diseñador de coches no van a ser padres. De momento.

A pesar de que el empresario no es muy dado a hablar con los medios de comunicación, ante un tema tan delicado ha querido hacer una excepción. Tal y como aseguran desde Informalia, la respuesta de Íñigo Onieva no ha tardado en llegar: "No es verdad", ha dicho de manera rotunda y sin titubear. De momento, la pareja tendrá que esperar para dar ese importante paso en su relación. Ahora mismo se encuentran centrados en la organización de su boda, que tendrá lugar el próximo 17 de junio en la finca 'El Rincón', propiedad de ella.

La pareja está volcada en los preparativos de su boda y no tienen planes de ampliar la familia

Aunque de momento no están en sus planes ampliar la familia, la pareja está muy enamorada tras su reconciliación, por lo que no dudaron en retomar sus planes de boda. Aunque en un principio se anunció que iba a ser antes de lo anunciado e iban adelantar la fecha de boda, finalmente la propia Tamara Falcó aseguró que seguía adelante con sus planes iniciales. No nos extrañaría que el siguiente paso en su matrimonio sea el de tener un bebé, pues la diseñadora siempre ha hablado de lo mucho que le gustan los niños y lo que le encantaría en convertirse en mamá.

Íñigo Onieva y Tamara Falcó se mudan juntos en unas semanas

Sin embargo, todavía no tienen tiempo para eso. Y es que además de organizar una boda, la pareja también está planeando una mudanza. Tal y como adelanta el citado medio, Tamara e Íñigo volverán a irse a vivir juntos antes de darse el 'sí, quiero'. No quieren esperar hasta el próximo mes de junio para vivir bajo el mismo techo. Además, ya tienen experiencia en ello, pues antes de su ruptura estuvieron vivieron juntos en el lujoso ático de la hija de Isabel Preysler. Tras su ruptura, él recogió sus cosas y se mudó a la casa de su madre, Carolina Molas. Ahora, es el momento de regresar a su nidito de amor. Será en las próximas semanas cuando se muden de nuevo juntos.

Tras unos meses convulsos por su inesperada ruptura, que tuvo lugar tan solo unos días después de comprometerse, ahora no quieren perder el tiempo. Tras su reconciliación, la pareja no dudó en poner tierra de por medio y marcharse hasta Laponia para desconectar y relajarse tras la incertidumbre de las semanas anteriores. Ahora, ya con las ideas más claras, el primer paso que darán será el de irse a vivir juntos y posteriormente el de pasar por el altar. ¿Quién no dice que tras su boda se animarán e irán a por su primer bebé en común? Estamos deseando ver a la marquesa de Griñón presumir de barriguita de embarazada.