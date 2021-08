Paula Gonu ha recibido una amenaza de un extorsionador que le pide 1.600 euros si no quiere ver cómo vídeos privados de su móvil circulen por las redes sociales. Ella ha pedido auxilio a sus más de 3 millones de seguidores

El precio de la fama muchas veces es olvidado por aquellas personas que tratan de alcanzar la popularidad, valorando más los aspectos positivos y dejando en barbecho lo negativo. Sin embargo, cuando lo alcanzan comprueban que la fama es una moneda con dos caras, como así se acaba de enterar Paula Gonu, una de las influencers más populares de España con más de 3 millones de seguidores en las redes sociales. Cada paso que da es seguido de expectación por parte de sus fieles, pero entre ellos se esconde un extorsionador que ha perturbado su burbuja de felicidad y es que le amenaza con publicar contenido comprometido si no le entrega dinero. Un delito que ha querido compartir con sus fans para pedir auxilio ante una situación que le está desbordando, pues el plazo que el extorsionador ha impuesto se agota y Paula Gonu no sabe muy bien cómo proceder para que no se salga con la suya y evitar pagar.

“Me están amenazando con publicar supuestos vídeos que han extraído de mi móvil si no pago 1.600 euros en menos de 48 horas. Evidentemente no voy a pagar, pero ¿cuál es la forma más rápida y eficiente de denunciar esto?”, pregunta Paula Gonu a sus seguidores con la esperanza de recibir ayuda que le salve de una incómoda situación. Como cabría esperar, la mayoría de sus fans se han volcado en auxiliarla ante el problema que se le ha venido encima mientras trataba de desconectar de la rutina durante un viaje a Ibiza con sus amigos. Quizá no había caído, pero casi todos le han recordado a la influencer catalana que el primer paso que debe dar al verse víctima de una extorsión y amenazas es poner en conocimiento de la policía el caso, pues serán ellos quienes tomen medidas para protegerla y, llegado el caso, detener a la persona que asegura tener vídeos comprometidos suyos sacados directamente de su móvil personal.

También los hay que tratan de calmarla ante su evidente nerviosismo y le han planteado la posibilidad de que todo responda a una broma o a un intento de engaño o estafa, como así ha sucedido ya en numerosas ocasiones con otros famosos que viven de su imagen pública y tienen miedo de que un escándalo tumbe su negocio en las redes sociales. Y es que este tipo de prácticas se ha convertido ya en algo cotidiano para muchos, que tristemente tienen que convivir con constantes insultos y descalificaciones, amenazas de muerte, el miedo a que sus seres queridos se vean afectados por este tipo de personas que aprovechan el anonimato para amedrentar y, como ahora le sucede a Paula Gonu, también a extorsiones o estafas. Por ello, teniendo en cuenta que esto no es nuevo, lo primero que hay que hacer es denunciar a la policía lo sucedido, presentar todas las pruebas y confiar en que todo quede en un susto.