Alejandra Rubio ha revelado con qué mote tiene guardada a su tía, Carmen Borrego, con quien sigue enfrentada desde hace meses

La guerra sigue abierta entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego. Tía y sobrina llevan desde hace meses enzarzadas en su particular guerra, en la que se ha visto también envuelta Terelu Campos. Cuando parecen que las aguas se han calmado en el clan Campos, surgen nuevos enfrentamientos que hacen que vuelvan a estar en el punto de mira. Desde que Carmen se sentara como colaboradora otra vez en ‘Sálvame‘, ambas han vuelto a enfadarse y han protagonizado duras declaraciones. Ninguna de las dos da el brazo a torcer y en lo único que hoy en día están de acuerdo es en su postura frente a Bigote Arrocet, quien está dando una versión muy diferente sobre su ruptura con María Teresa Campos a la que ya conocíamos.

Alejandra Rubio le pide a Jordi González que no le haga llamar a su tía

A pesar de que Alejandra y Carmen no están pasando por su mejor momento a nivel personal, ha sorprendido mucho el inesperado (y también cariñoso) mote que la colaboradora de televisión le tiene puesto en el teléfono móvil a su tía. Esto ha ocurrido después de que la joven hable del hartazgo que tiene de Edmundo Arrocet. Aunque en su momento se llevaban genial, ahora la nieta de María Teresa Campos está harta de que el concursante de ‘Secret Story’ esté hablando de manera continuada de su abuela. «Le voy a pedir el mensaje a mi madre porque lo quiero enseñar. Esto ya me parece una vergüenza», decía la joven , ya harta de la situación.

Tras ponerse en contacto con su madre, Terelu Campos le desveló que no era ella quien tenía el famoso mensaje de whatsapp, sino su hermana. Es Carmen Borrego quien tiene guardado en su teléfono el mensaje pero Alejandra Rubio le ha pedido a Jordi González que no le dijera de llamarla: «No me pidas que le llame, no puedo. Creo que no es la mejor forma de comenzar un acercamiento«, ha confesado. Aunque sí que le ha dado al presentador el número de Carmen para que este le llamase. Ha sido entonces cuando ha desvelado el divertido e inesperado nombre que le tiene puesto en el teléfono: «La tengo guardada como ‘tita crack'», ha dicho.

La colaboradora le ha restado importancia al cariñoso mote que le tiene puesto a su tía

A pesar de la mala relación que hay ahora entre tía y sobrina, Alejandra Rubio tiene guardada a Carmen Borrego de esta manera tan cariño. Ella ha querido restarle importancia y ha asegurado que siempre le ha tenido así. A pesar de que la joven colaboradora le había tendido el móvil de su tía a Jordi González, este no ha podido descubrir el famoso whatsapp. Y es que Carmen Borrego le ha colgado después que un amigo de Carmen respondiera a la llamada. ¿Llegaremos algún día a ver este whatsapp?