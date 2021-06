El torero ha querido dedicar una de las últimas publicaciones de sus redes sociales a su mujer, Lourdes Montes, a la que le declara su amor incondicional.

Fran Rivera es muy activo en sus redes sociales para según qué cosas. El torero utiliza estas plataformas para responder a polémicas o incluso para hablar de sus proyectos profesionales. No es normal que Fran comparta con sus más de 363.000 seguidores en Instagram alguna declaración de amor dedicada a su mujer, Lourdes Montes, con la que se dio el ‘sí, quiero’ en septiembre de 2013. Pero ha hecho una excepción y ha querido dedicarle unas bonitas palabras a la diseñadora de moda.

«Por la vida se puede pasar de muchas maneras. Y te encontrarás con mucha gente, algunos aportarán más que otros. Pero a veces, se te cruza un hada madrina, una mujer llena de valores, única, que supera tus mejores sueños. Gracias por ser el timón, quien me guía al faro y me llenas a rebosar de amor. @lmontesoficial«, le declara Fran Rivera a su mujer, que le contesta con unos emoticonos en forma de corazón.

Aprovechando que acudieron a un evento el pasado fin de semana, el torero ha compartido una imagen de ese día, en los que ambos aparecen en un sofá sentados sonriendo mientras alguien les hace la foto. Fran Rivera y Lourdes Montes acudieron a una boda en Vejer de la Frontera, Cádiz, volviendo así a recuperar su presencia en bodas de amigos.

Fran Rivera declara su amor a Lourdes Montes de manera inesperada

No es habitual encontrar en el perfil del torero este tipo de publicaciones, aunque no imposible. La última vez que lo vimos gritar a los cuatro vientos su amor por Lourdes Montes fue el 15 de septiembre de 2015, cuando destacada la figura de la diseñadora en su vida para celebrar su aniversario de boda: «Eres mi timón, mi faro en la tormenta, eres quien me hace ser mejor, quien me templa y me abraza, mi fuerza y mi debilidad, el fuego eterno, el sueño que jamás terminará. Todo empieza y termina contigo. Feliz aniversario mi amor», escribía orgulloso.

Ha sido un fin de semana increíble para la pareja, que ha disfrutado de un día entre amigos en Cádiz. Acudieron a la boda de unos amigos y la propia Lourdes compartía con emoción el look que había elegido para este día tan especial. A pesar de que las temperaturas que están haciendo en el sur ya son altas, esto no fue un impedimento para pasarlo en grande.

Fran Rivera ya está vacunado contra el coronavirus

Después de haber vacunado a los grupos de riesgo y a los grupos de mayor edad, continúa la vacunación de los menores de 50 años. En este rango de edad entra Fran Rivera, que ya ha sido avisado por su centro de salud en Sevilla para acudir a ponerse la vacuna contra el coronavirus.

Como han hecho otros rostros conocidos de nuestro país, el torero compartió el momento en el que una enfermera le proporcionada la vacuna. «Ya estoy herrao!!! Gracias»,escribía junto a un vídeo en el que Fran Rivera aparecía con la camisa quitada para hacer más fácil la inyección de la vacuna.

Vídeo: Instagram.

Utilizaba el termino herrar, que se usa en el mundo de la ganadería cuando colocan el sello a los caballos para identificarlos. De esta forma, Fran Rivera anunciaba feliz que ya estaba prácticamente inmunizado contra el coronavirus. El torero acudió hasta el Estadio de La Cartuja en Sevilla, donde fue citado para la inyección de la vacuna: «Aquí me están herrando, ya estoy herrado. Muchas gracias. Ya está, ‘pa’lante’», decíafeliz.