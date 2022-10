Mucho se habla de lo difícil que es seguirle la pista a Julio Iglesias y que pasa lejos del foco mediático tanto tiempo que constantemente las especulaciones sobre su salud le obligan a tomar la palabra, casi siempre enfadado. Pero poco se habla de la ausencia de su mujer, Miranda Rijnsburger, a quien tampoco se la ve desde que decidiesen emplazar su vida alejada de miradas indiscretas y disfrutar de un lujoso retiro sin rendir cuentas con nadie. Sin embargo, una indiscreción de una de sus hijas ha roto esta máxima. Ha sido Victoria Iglesias la que ha vuelto a saltarse la norma familiar de no compartir cosas familiares en las redes sociales para que la atención del público no eche por tierra sus deseos de no hacer ruido.

Lo ha hecho con motivo del 57 cumpleaños de su madre, Miranda Rijnsburger, a la que ha querido felicitar públicamente con un bonito recuerdo con dos imágenes. Se trata de una instantánea inédita de cuando Victoria era tan solo un bebé y descansaba en los regazos de su madre mientras pasean a caballo por una paradisiaca playa. Una estampa idílica a la que ha querido añadir un mensaje de amor para felicitarla por su aniversario: “Feliz cumpleaños mamá. Te quiero”, escribía la joven de 21 años. Pero lo curioso no es que haya echado mano del álbum de los recuerdos para desearle un feliz día, sino que también nos ha brindado la oportunidad de ver cómo luce ahora la mujer de Julio Iglesias después de tanto tiempo sin dejarse ver en público.

Ha sido gracias a una segunda instantánea que Victoria Iglesias ha compartido en su perfil de Instagram para felicitar a su madre por sus 57 cumpleaños. Una fotografía reciente de Miranda Rijnsburger en la que madre e hija aparecen en los establos donde descansan sus caballos, una de sus grandes pasiones compartidas. La mujer de Julio Iglesias parece resistirse con elegancia al inevitable paso del tiempo y es que parece que por ella no pasan los años y continúa igual de espectacular que décadas atrás.

Gracias a esta nueva indiscreción de Victoria Iglesias hemos podido ver cómo está su madre a día de hoy. Lo que podría considerarse normal, el hecho de publicar fotos y mensajes familiares en las redes sociales, se le prohibió a las hijas de Julio Iglesias porque sobreexponía no solo la intimidad familiar, sino también sus residencias, por lo que podría poner en riesgo su integridad al informar a posibles ladrones de dónde se encuentran y qué hay en el interior de sus casas. Esto se cortó de raíz antes del verano, después de unos meses de intensidad viral. Pero poco a poco Victoria Iglesias se ha ido saltando la norma impuesta y ha compartido detalles de su día a día, como así hizo en verano al mostrar sus planes con amigos y ahora que ha querido tener un bonito gesto con su madre, que nos ha brindado la oportunidad de ver cómo luce tras años oculta de miradas ajenas.

Pero parece que esta ocasión era especial y es que hasta el propio Julio Iglesias ha querido felicitar a Miranda Rijnsburger por su 57 cumpleaños y lo ha hecho públicamente a través de sus redes sociales y con una foto de sus años dorados, tirando de hemeroteca.