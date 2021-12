El día ha llegado. Después de tantos nervios entre las candidatas, por fin conocemos a la ganadora del certamen de Miss Universo 2021. La india Harnaaz Sandhu ha conseguido el título a sus 21 años, delante de Nadia Ferreira, Miss Paraguay, y Lalela Lali Mswane, Miss Sudáfrica, que se llevaron el título de primera y segunda finalistas, respectivamente.

Harnaaz Sandhu ha conseguido el título y se convierte así en la sucesora de la mexicana Andrea Meza. La emoción era perceptible en el rostro de la india cuando Steve Harvey, el presentador de la gala, mencionó su nombre en el Universe Arena en Eilat, Israel.

Tras decir su nombre, Miss India no podía evitar las lágrimas. La emoción era evidente y tras el abrazo con la otra finalista, Harnaaz solo podría agradecer a todos los asistentes a la gala los aplausos. Andrea Meza le daba la enhorabuena mientras le colocaba la corona.

Harnaaz Sandhu se corona como Miss Universo 2021

Fue una gala final de lo más reñida. Tan solo llegaron 15 finalistas. La última de ellas fue elegida por petición popular. Estados Unidos, Bahamas, Francia, Japón, Singapur, Reino Unidos, India, Filipinas, Aruba, Sudáfrica, Vietnam, Panamá, Colombia, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela fueron todas ellas. Elegidas por un jurado que era femenino en su totalidad. Entre los miembros estaba la modelo Adriana Lima.

La española Sarah Loinaz no consiguió llegar a semifinales

A pesar de que Sarah Loinaz era una de las favoritas para llevarse la corona, finalmente no pudo ser. «Gracias por todos tus hermosos mensajes, lo que significa todo para mí. Creo en el destino y me siento agradecida por la oportunidad que tuve. Gracias Miss Universo. ¡Estoy lista para el siguiente paso!», ha escrito Sarah en sus redes sociales.

Vídeo: Redes sociales.

Una de las favoritas era la española Sarah Loinaz, que con 23 años ha cumplido ya uno de sus sueños. No ha podido llevarse la corona, pero está preparada para seguir con el siguiente paso, tal y como ella misma lo dice. Sarah se suma así al historial de españolas que han representado al país en este certamen, como ya hiciera en su día la malagueña Amparo Muñoz, la primera y única en ganar en 1974.

Poco después de recibir su corona como Miss hace unos meses se pronunciaba a través de las redes sociales donde aseguraba lo siguiente: «No me lo puedo creer. Detrás de esta foto hay una historia. Se me cerraron muchas puertas, me caí cientos de veces llegándome a cuestionar todo, PERO decidí levantarme y luchar sin importar las dificultades con las que me iba encontrando en el camino. Cada caída fue una lección. Pasé noches estudiando, buscando constantemente la motivación en mis sueños y viviendo con maleta en mano, preparada para salir de casa sin saber cuándo iba a volver».