La presentadora de televisión está de celebración después de que lleve al frente de su programa unos 16 años: este es su gran cambio físico.

Ana Rosa Quintana está de celebración. Su programa hace 16 años que se emitió por primera vez, lo que no solo es una gran noticia para ella y su equipo, también demuestra el éxito que han tenido durante todos estos años de esfuerzo y sacrificio. 16 años dan para mucho y gracias a un vídeo que ha compartido la cadena podemos ver el gran cambio físico que ha experimentado la presentadora de televisión durante todos estos años.

«¡16 AÑOS DE ESTE MOMENTO! 👑 Con más de 4.000 emisiones, #ElProgramaDeAnaRosa lidera de forma ininterrumpida todos y cada uno de los años desde su primera emisión en enero de 2005. ¡Felicidades, compañeros! GRACIAS, ESPECTADORES 💙», escribían desde Telecinco con un vídeo muy revelador.

Vemos a una Ana Rosa Quintana con 16 años menos, con 48 años. La emisión tan duradera de su programa nos ha permitido ver los cambios físicos que ha tenido a lo largo de estos años, además del cambio de estilismo que ha dado su armario. La presentadora de televisión luce un rostro más rejuvenecido, el pelo más moreno y una dentadura diferente a la que tiene ahora.

Vídeo: Instagram.

Ana Rosa Quintana tiene un gran deseo para el 2021

Ana Rosa Quintana ha querido hacer mención a este aniversario en su programa. Y es que 16 años en antena no se cumplen todos los días. La presentadora se atreve, incluso, a pedir un deseo para este nuevo año: “Son 16 años manteniendo el liderazgo e informando con independencia. La cifra da vértigo, pero para mí es toda una vida al servicio de la información, algo de lo que me siento orgullosa. Cuando crees que ya lo has contado todo, cambios de Gobierno, de Jefes de Estado, atentados, crisis económicas… llega un año como este, en el que una pandemia mundial se convierte en la verdadera protagonista de las noticias”, asegura la presentadora del programa, que cuenta con la colaboración de Joaquín Prat y Patricia Pardo.

“A pesar de la llegada de la vacuna a nuestro país, aún quedan meses de incertidumbre, pero los afronto con la esperanza de poder dar algún día de este año la noticia de que hemos vencido esta pandemia, de que los ciudadanos podemos salir a las calles sin mascarilla, viajar y abrazar a sus familiares», ha deseado.

Una carrera muy reconocida

La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha obtenido varios reconocimientos en toda su carrera. Volvía a recibir el reconocimiento de la crítica periodística y televisiva, que premiaba su labor con el premio Antena de Oro en la categoría de Televisión, que concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, y el Premio de Periodismo Camilo José Cela, concedido por la Fundación Independiente en su XXIIIª edición por “su dilatada y provechosa actividad profesional y su compromiso con la sociedad civil”. Además, su contribución a la lucha por lograr la igualdad entre mujeres y hombres ha sido distinguida con el Premio ‘8 de marzo’ que concede la consejería de la Mujer de la Comunidad de Madrid.