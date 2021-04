Sergio Ramos termina su contrato con el Real Madrid este próximo junio y de momento, ni rastro de renovación. ¿Qué pasará con su futuro y el de Pilar Rubio?

La cuenta atrás ya ha comenzado. La salida de Sergio Ramos del Real Madrid podría producirse en apenas unos meses. Al futbolista se le acaba el contrato este próximo mes de junio y de momento, ni rastro de una nueva renovación. La salida del sevillano del equipo blanco puede suponer un cambio radical para la pareja. Tanto para él como para Pilar Rubio y sus hijos. ¿Podrían mudarse y dejar todo lo que tienen en Madrid si a Ramos le ofrecen una oferta millonaria en otro equipo? ¿Dejaría Pilar todo lo que tiene en España por amor y se marcharía a la otra punta del mundo si así lo acordaran?

El futuro de la familia Ramos-Rubio, en el aire

De momento, su futuro está en el aire y cada vez las posibilidades de que se renueve a Sergio Ramos se ven más escasas. De hecho, algunos medios de comunicación ya señalan que su renovación de contrato no se va a producir. Además, su actual situación no ayuda, ya que permanece alejado de los terrenos de juego por una lesión. El capitán ve como su futuro cada vez está más alejado de la capital madrileña, ya que él y Florentino Pérez no cuadran posturas y no llegan a un acuerdo. ¿Qué podría implicar esto para Pilar Rubio?

En el caso de que Sergio Ramos no acepte la oferta que tiene sobre la mesa del Real Madrid puede implicar que tenga otras ofertas y que esto se traduzca en que tengan que dejar Madrid. Será él quien tome la decisión final. A pesar de que el dinero y su carrera deportiva cuentan para la toma de esa decisión, su vida con Pilar Rubio y sus hijos también tienen un peso importante. Y es que la presentadora está encantada con su vida en la capital y con su trabajo en ‘El Hormiguero’.

Pilar Rubio, la gran damnificada de la marcha del sevillano del Real Madrid

En el caso de que se marchen de Madrid, Pilar Rubio tendría que decir adiós a sus diferentes proyectos. Desde su sección en ‘El Hormiguero’, donde cada semana se apunta a los retos más extravagantes y complicados hasta su visión de las tendencias de moda. Además, trabaja como imagen para diferentes marcas y firmas de moda, algo que se complicaría si se marcha fuera del país.

Pilar Rubio podría ser la gran damnificada de que el de Camas le diera una negativa a Florentino Pérez y no fichara por un equipo en la Comunidad de Madrid. El matrimonio y sus cuatro hijos, Sergio Jr, Marco, Alejandro y Máximo Adriano, tendrían que comenzar una vida separados de los suyos. Tendrían que hacer las maletas y emprender una nueva vida. De momento, el futuro es incierto pero quedan pocos meses para que se resuelva esta incógnita que mantiene en vilo a todos los seguidores del Real Madrid.