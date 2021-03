Fabiola Martínez ha querido demostrar el cariño que siente aún por Bertín Osborne, padre de sus hijos, tras su separación. Hay cosas que el desamor no borra, como es la admiración de la venezolana hacia su ex como padre

Dos meses después de que Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciasen su intención de divorciarse después de 20 años de relación, la pareja ha demostrado que no mentían. Ambos dieron el paso de confirmar su separación de mutuo acuerdo, dejando claro que no existían terceras personas, sino que tan solo que el confinamiento ha hecho mella en su matrimonio y que las discusiones eran tan constantes que lo mejor era emprender caminos por separado y ser felices deshaciendo su unión. Por encima de todo están sus hijos pequeños, Carlos y Kike, por los que luchan para que no sufran las fatales consecuencias de unos padres enfrentados. Por fortuna este no es su caso y prueba de ello es el significativo gesto que la venezolana ha tenido con su exmarido con motivo del Día del Padre.

“La dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades” fue el motivo esgrimido por la pareja para poner punto y final a 20 años de amor. Fabiola Martínez y Bertín Osborne han sido sinceros con ellos mismos y han entendido que los problemas eran ya insalvables y que alargar la agonía de su relación tan solo agrandaría sus diferencias. Ahora que el tiempo y la distancia ha mediado entre ellos, son capaces de homenajearse mutuamente. El presentador ya lo ha hecho en incontables ocasiones, dejando claro que jamás “encontraré una mujer como Fabiola”. Pero ella no se ha quedado atrás y también ha tenido unas preciosas palabras hacia el padre de sus hijos, para felicitarle por el gran papel que ha desempeñado en su vida.

Bertín Osborne es un padre ejemplar. No solo lo dicen sus propias hijas siempre que tienen ocasión, sino también su exmujer, Fabiola Martínez, que sabe perfectamente que lo que más enorgullece a su ex son sus hijos. Es por ello que ha elegido una foto del presentador en la que se le cae la baba con sus hijos para ilustrar el Día del Padre y felicitar a todos los hombres que tienen el placer de ver crecer a su prole: “Feliz día del padre. Y feliz San José, Josefa, Josefinas, Pepes y Pepas”, escribía la venezolana, que a pesar de que su mensaje era general para todos los padres, ella ha querido destacar el ejemplo más cercano de padre ideal.

Las bonitas palabras de Fabiola Martínez y el significativo gesto hacia Bertín Osborne pronto han cosechado infinidad de ‘me gustas’ y comentarios. La gran mayoría de ellos respondían a la publicación con emoticonos de corazones. Una forma de respaldar las palabras de la empresaria venezolana y mostrarle su conformidad con la idea de que Bertín Osborne ha demostrado toda su vida ser un padre ejemplar, más allá de la fama que ha proyectado de galán y conquistador.