«Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y compañía». Con este mensaje optimista, Pau Donés estrena nuevo videoclip ‘Eso que tú me das’ y lo protagoniza con su hija Sara un tema con un mensaje muy personal. Además, el artista lo hace mientras que sigue con su lucha contra el cáncer desde 2015 y ultima los detalles de su último trabajo discográfico. Tal y como decíamos se trata de una canción cargados de optimismo y positividad.

Pau Donés estrena nuevo videoclip, ‘Eso que tú me das’

“Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí ahora, sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida”. Esta es una de las frases centrales de esta última canción de Pau Donés, que supone un adelanto de su nuevo disco, que publicará en septiembre con el título de «Tragas o escupes».

«Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar», dice el propio Pau a través de un comunicado difundido por su discográfica. «Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no. Muchos eran, como dice mi amigo Mikel Erentxun, amigos desconocidos que con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles. Gente supongo que de todo tipo (amigos desconocidos) que quisieron ayudarme y que precisamente por no conocernos, no esperaban nada de mi. «Eso que tú me das» es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido».

Cinco años de batalla contra el cáncer de colon

Fue en septiembre de 2015, Donés tuvo que paralizar la gira en la que estaba inmerso tras serle detectado un cáncer de colon. Cinco años después sigue en un ardua lucha y siempre ha querido mostrar la importancia de hablar sin tapujos de esta enfermedad: «El cáncer es como un fantasma que aparece sin avisar. Por eso, es importante estar atento. Con el cáncer lo de más vale prevenir que curar cobra todo sentido”. De hecho, el músico, de 53 años, ha intentado normalizar en todo momento esta enfermedad.

Fue en enero de 2018 cuando Pau Donés anunció su retirada de la música, pero ya avisó en su momento de que no iba a ser una retirada definitiva y que volvería. «Volveremos, es una paradita, es un adiós, pero hasta luego. No sé cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero lo haremos. Así que esperamos que estéis ahí cuando volvamos y poder retomar el contacto como siempre a través de las canciones de Jarabe, a través de la música. Espero que sea un año para todos de lujo, un año estupendo, y sobre todo sed felices porque la vida es urgente, es una y ahora. Hay que vivirla a tope y con intensidad. Un beso enorme y nos vemos en los escenarios”, dijo por aquel entonces Pau Donés.

Su regreso a la música tras un parón que le ha hecho volver con fuerzas

Año y medio después de despedirse de todos sus seguidores, anunció su regreso a la música, aquello que le ha hecho luchar con más fuerza y valentía. Hasta ahora, que ya ha estrenado su primer videoclip mientras continúa trabajando en los detalles de su último trabajo que tal y como hemos dicho anteriormente verá la luz el próximo mes de septiembre.

Cabe recordar que Pau Donés fue diagnosticado de cáncer en 2015 y tomó la decisión de alejarse de los escenarios por unos meses para pasar más tiempo con su hija de 14 años. En abril de 2016, el cantante anunció que tras quimioterapia y numerosas extirpaciones venció al cáncer. Pero a pesar de esto, la enfermedad volvió un año después. Ahora, quiere seguir viviendo de lo suyo, que es la música, y seguir su batalla pero con la guitarra en mano y siguiendo liderando Jarabe de Palo, el grupo que tantas sonrisas le ha dado a lo largo de estos años.