Las imágenes más esperadas de Amelia Bono y Manuel Martos: juntos en el cumpleaños de ella

Desde que anunciaran su separación, Amelia Bono y Manuel Martos han demostrado que mantienen una relación estupenda y no solo por el bien de sus hijos.

Amelia Bono y Manuel Martos aseguraron en el comunicado que compartieron a través de las redes sociales que seguirían manteniendo una relación estupenda a pesar de su separación. Y así ha sido. La expareja no dudó en unirse para celebrar el 40 cumpleaños de la hija de José Bono, donde también estuvieron los hijos de ambos, Jorge, de 12 años, Manuel, de 10, Gonzalo, de seis, y Jaime, de cuatro años.

La familia al completo no dudó en reunirse para celebrar esta fecha tan especial en un restaurante de Madrid. A pesar de que ya no están juntos, ambos demuestran mantener una relación increíble. La primera en llegar al lugar de la comida fue Amelia Bono, que llegó en el coche con todos sus hijos. No dudó en sonreír a la prensa, que se interesó por su estado el día de su cumpleaños.

Pocos minutos después, llegaba en su propio coche Manuel Martos, que dejó la llave de su vehículo al aparcacoches y entró dentro del local para reencontrarse con toda su familia. A la salida de la comida, Amelia y Manuel se dejaron ver juntos. Estas imágenes son muy esperadas, ya que después del posado que compartió ella en sus redes sociales, no los hemos vuelto a ver juntos.

Amelia Bono celebró su cumpleaños junto a Manuel Martos y sus hijos

Amelia Bono y Manuel Martos ya anunciaron en el comunicado de su separación que a pesar de la decisión que habían tomado, ambos iban a seguir manteniendo una increíble relación por el bien de los hijos que tienen en común. Y por ahora parece que así está siendo. La hija de José Bono celebró hace unos días su 40 cumpleaños por todo lo alto y como no podía ser de otra manera, él no se lo ha querido perder.

A pesar de que la situación de su separación no deja de ser incómoda, ambos han demostrado que siguen estando el uno para el otro. Tanto es así que no han dudado en posar junto a sus hijos durante la celebración del cumpleaños de Amelia Bono. Ella aparecía sentada mientras le da un beso a uno de sus hijos. A su alrededor posaban sus otros hijos y tras ella, un Manuel Martos con una discreta sonrisa.

La primera en llegar fue ella, acompañada de sus cuatro hijos

Es el primer cumpleaños que pasan ya separados después de casi 15 años de relación y cuatro hijos en común. El anuncio de su separación tuvo lugar hace apenas unos días, pero siguen demostrado que todo lo que han vivido y todo lo que siguen compartiendo, está por encima de todo. «Tras casi 15 años, Manuel y yo hemos tomado la difícil decisión de separarnos como pareja, pero seguiremos juntos y unidos toda la vida por nuestros 4 tesoros, que son lo más maravilloso que tenemos, y por todo lo que han significado estos años juntos. Damos gracias a la vida por todo lo que hemos vivido y también por todo lo que nos queda por vivir. Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente. Y seguiremos viviendo nuestra felicidad con nuestros hijos y familias de la misma manera que hasta ahora. Hemos sido, somos y seguiremos siendo una familia feliz. Siempre. Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño», escribían.