Cientos de personas acompañadas de libros de Almudena Grandes se han acercado este lunes al Cementerio Civil de Madrid para darle su último adiós. Este hubiera sido, sin duda, el mejor homenaje que la autora de ‘Las edades de Lulú’ podría haberse imaginado, pues sus letras le han acompañado hasta el final. Allí se ha podido ver a su familia completamente rota, en especial, a su hija, quien no dejaba de llorar su pérdida, al igual que otros rostros conocidos, que lamentaban mucho su fallecimiento. Destaca la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, u otras personalidades como la cantante Ana Belén o Joaquín Sabina.

Vídeo: Europa Press

Almudena Grandes fallecía este sábado 27 de noviembre a los 61 años en su domicilio de Madrid. Desde el septiembre del pasado año luchaba contra un cáncer que no ha podido superar y que ella misma anunció en su columna de ‘El País’ hace aproximadamente un mes. Entonces, contó la complicada batalla a la que se enfrentaba, siendo ese un camino en el que necesitaba sentirse apoyada y sobre todo comprendida. «Todo empezó hace poco más de un año. Revisión rutinaria, tumor maligno, buen pronóstico y a pelear. El cáncer, que es una enfermedad como otra cualquiera, desde luego un aprendizaje, pero nunca una maldición, ni una vergüenza, ni un castigo, me ha acompañado desde entonces», dijo. Su intención era estar desaparecida una buena temporada, para poder mimar su último trabajo, sin embargo, no ha podido ser.