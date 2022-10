Paz Padilla ha retomado el trabajo después de unos días de vacaciones. La presentadora de televisión ha encontrado un hueco en su apretada agenda para hacer una escapada romántica a París. De estos días tiene increíbles recuerdos, de los que ha dejado constancia en su perfil de Instagram para acceder a ellos cuando tenga un mal día. Sin embargo, ha tenido momentos muy especiales que no ha querido mostrar hasta ahora. Aunque ya se encuentra en Madrid, Paz no ha compartido hasta ahora las imágenes más sensuales que guarda de su viaje. Después de muchas horas de turismo, no hay nada como llegar al hotel y darse un relajante baño. Y de estos momentos guarda una sesión de fotos.

La humorista disfruta de un baño relajante en París

Era un viaje especial y había que alojarse en un lugar especial. Y así lo hizo Paz Padilla. Cansada ya de quedarse en hoteles en plena ciudad, para esta ocasión, la humorista ha elegido una casa tipo châteaux para pasar unos días increíbles en París. Los baños de este lugar eran tan especiales que esta no ha dudado en hacerse una sesión de fotos en esta estancia. Y el resultado tan sensual lo ha publicado ahora.