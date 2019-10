Paula Echevarría está pasando por uno de los momentos más felices de su vida. Sin embargo, la actriz ha querido echar la vista atrás para compartir una profunda reflexión sobre su infancia. La de Candás se ha querido sumar al reto de publicar una imagen de su adolescencia y se ha dado cuenta de cómo pasa el tiempo.

Ya hay fecha para el último adiós de Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre

«Los 15 años de antes no eran los 15 años de ahora (véase mi habitación plagada de peluches y muñequitos varios).. que en todas las casas había una #Wendolin (muñeca que todos los padres habían regalado a nuestras madres cuando estaban en la mili). Yo tenía unas cejas anchas y pobladas que en algún momento de mi vida decidí cargarme y que ahora daría algo por tenerlas. Esos vaqueros (Chipie con los bolsillos traseros llenos de pegatinas) que llevaba puestos aún eran nuevos, aún no sabía que se convertirían en #LosVaquerosDeMiVida. Nunca volvería a encontrar otros iguales, su vida terminó unos 3 años después porque ya no había ni por donde coserlos!», relataba Paula Echevarría junto a una imagen en la que se le puede ver de adolescente.

El ‘perreo’ a cuatro bandas de Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre

Además, la que fuera actriz de ‘Velvet’ ha compartido una imagen de su conejito, su juguete preferido. «Me lo trajo el ratoncito Pérez cuando tenía 10 años más o menos… y el stories que voy a colgar ahora demuestra que antes las cosas se tiraban menos y se cuidaban más, se les daba más valor, quizás porque no teníamos tanto…«, reflexiona la asturiana.

Tras los rumores de embarazo, Paula Echevarría bromea sobre su aumento de peso