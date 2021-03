Horas después de publicar el comunicado en el que anuncian su separación, la periodista y exfutbolista han compartido una imagen de su plan familiar.

Después de varios días de rumores, Iker Casillas y Sara Carbonero han oficializado este viernes su separación. A través de un comunicado, la periodista y el exguardameta han confirmado que después de diez años de amor sus caminos se separan, aunque seguirán guardando una estrecha relación para garantizarle una infancia feliz a sus dos hijos en común, Martín y Lucas. Unas horas después de anunciar el fin de su relación a través de sus respectivas redes sociales, el exjugador del Real Madrid y la que fuera rostro de Mediaset han compartido con sus seguidores el plan familiar del que han disfrutado esta noche y en el que se evidencia la buena relación que hay entre ambos.

Después de anunciar que se separan, y a pesar de que han hecho hincapié en que no volverán a pronunciarse sobre el tema, Iker Casillas y Sara Carbonero han evidenciado la buena sintonía que hay entre ellos y han compartido en sus historias de Instagram una imagen en la que señalan cuál ha sido su plan familiar. En concreto, el exguardameta y la periodista han pasado una noche en familia jugando al parchís.

En la imagen que han compartido se puede ver el tablero del popular juego (en su versión digital) y las manos de los dos pequeños, así como de Iker Casillas y Sara Carbonero. «Parchís time», indica la ya expareja a través de sus respectivas redes sociales. Un gesto con el que quieren dejar patente que seguirán manteniendo una estrecha relación por el bien de sus hijos.

En concreto, en el comunicado que emitían unas horas antes, tanto Carbonero como Casillas destacaban «que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho». «El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable», aseveraban.

La separación, una decisión muy meditada y de mutuo acuerdo

Después de numerosos rumores y especulaciones, han sido los propios protagonistas quienes han querido anunciar el fin de su relación. La noticia llegaba tan solo unos días después de que Kiko Matamoros desvelara en ‘Sálvame’ la existencia de unos delicados audios de Iker Casillas en los que se le escuchaba desahogándose con una amiga sobre el estado de su matrimonio. Según el colaborador, el madrileño se culpabilizaba de la situación y de los fallos que había tenido a lo largo de todos estos años.

La noticia no ha pillado por sorpresa puesto que a lo largo de estos meses, y más aún a raíz de una entrevista de Iker Casillas en SEMANA, en donde aseguraba que no había estado al lado de su mujer «todo lo que debería», así como el hecho de que ambos dejaron de publicar imágenes en las que se le veían juntos, han sido solo algunos de los factores de la crónica de una separación anunciada. «Tanto Iker como yo nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión», han sido las palabras que han elegido para iniciar el comunicado. Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos», explican y también insisten en que ha sido una decisión muy meditada y conjunta.