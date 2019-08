Iker Casillas ha conseguido arrancar una carcajada a todos sus seguidores de Instagram derrochando sentido del humor una vez más. Con una foto de 2004 en la que su look está completamente pasado de moda, el portero más querido de España se ha atrevido a repasar su estilismo rogando porque la imagen no se haga viral.

«Espero que no se haga viral esta foto. Digamos que no sé muy bien como llegue a sentarme así de «pancho» en el banco. El momento camiseta de tirantes, pantalón por las espinillas y zuecos negros… Tela! Y si le sumamos el reloj de los domingos y alguna otra cosa que mejor no comento…», han sido las palabras del futbolista, y VIPS como Paula Echevarría, Isabel Jiménez y Bibiana Fernández no han dudado en aplaudir entre risas.

Poco queda ya de aquel Casillas de hace 15 años. La madurez ha sentado bien al deportista que, desde que comenzase su romance con Sara Carbonero limó casi todos sus problemas y despistes con el mundo de la moda.

La estabilidad de la familia que el matrimonio tiene junto a sus dos hijos pequeños se ha tambaleado de manera rotunda en los últimos meses. Primero Iker sufrió un infarto y a las pocas semanas Sara fue diagnosticada de cáncer de ovario. Ambas noticias conmocionaron al país entero, pues son una pareja muy querida, pero ellos han continuado con la discreción que les caracteriza y recibiendo el cariño de miles de personas a través de todas las vías posibles. El hecho de que el guardameta se lance a bromear sobre sí mismo hace pensar que, a pesar de la tormenta, han vuelto a recuperar la sonrisa.