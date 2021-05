El futbolista ha emitido un comunicado después de que se publicara que había sufrido una recaída en su enfermedad.

Este viernes, Iker Casillas ha emitido un comunicado para aclarar cuál es su estado de salud después de que el pasado miércoles saltaran las alarmas sobre una posible recaída en su enfermedad. En concreto, la publicación indicaba que el exfutbolista había sufrido un «fuerte dolor» en el pecho que le había llevado a urgencias. Así, después de días en silencio, el que fuera jugador del Real Madrid ha querido aclarar lo ocurrido. A continuación, reproducimos el comunicado de manera íntegra.

«Comunicado Iker Casillas:

Ante las noticias publicadas en estas últimas semanas respecto a mi persona, me veo obligado a emitir este comunicado con la intención de aclarar diferentes aspectos relacionados con mi vida persona y la de mi familia.

El acoso mediático al que estamos siendo sometidos tanto mi familia como yo personalmente no está generando un daño irreparable. Me gustaría recalcar que nuestra separación fue amistosa y en el comunicado que emitimos mi mujer y yo, pedimos respeto para ella, para mis hijos y para mí. Lamentablemente no se está produciendo, reflejándose en un acoso permanente.

Estoy cansado de ver a distintas personas que se inventan historias relacionadas conmigo, por lo que he tomado la decisión de que mis abogados inicien las correspondientes demandas dirigidas a quienes están difundiendo informaciones totalmente falsas y que deberán demostrar en los Tribunales de Justicia.

Diversas revistas han difundido noticias de mi estado de salud, haciendo entrever que había sufrido una recaída sobre la enfermedad que superé, cuando se trató de un simple ataque de alergia. Insisto en que todas las aseveraciones e informaciones falsas que se están generando sobre mi persona, tendrán que ser demostradas en los próximos meses en los correspondientes Tribunales de Justicia. Para finalizar, pido respeto a este sector en el que nunca he participado ni personalmente ni profesionalmente«, reza el comunicado.

Iker Casillas comienza una nueva etapa de su vida

Ajeno a los rumores que hay sobre él, Iker Casillas está centrado en disfrutar de los suyos y continuar con su vida después de que hace unas semanas confirmara de forma conjunta junto a Sara Carbonero su separación. En concreto, la pareja aseguraba que sus caminos iban a tomar vías diferentes y que siempre estarían apoyándose el uno al otro. Además, la periodista y el exfutbolista hacían hincapié en que su principal objetivo era que sus hijos crecieran felices y en un entorno de lo más familiar.

Tras esto, la pareja ha mostrado en un sinfín de ocasiones, a través de las redes sociales, la buena relación que ambos mantienes. Así, hemos podido ver como se comentan mutuamente sus respectivas publicaciones en Instagram con comentarios de lo más agradables. De la misma forma, y tal y como publicó SEMANA en exclusiva, tras diez años de relación y dos hijos en común, el de Móstoles ha comenzado una nueva etapa de su vida en una nueva vivienda desde la que está retomando sus quehaceres diarios.