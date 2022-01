A principios de diciembre María José Campanario y su marido, Jesulín de Ubrique, anunciaron un bombazo. El matrimonio casi 20 años después de casarse esperan su tercer hijo, un bebé que ha llegado por sorpresa para todos. Están ilusionados, impactados y con unas ganas tremendas de enfrentarse de nuevo a la paternidad, sin embargo, no dan demasiados detalles de esta etapa. Ya han superado el primer trimestre y sus respectivas familias tienen claro que les apoyaran en todo lo que está por llegar a sus vidas, siendo ahora Humberto Janeiro quien se ha pronunciado acerca de ellos. A pesar de que siempre s se ha caracterizado por ser discreto y querer permanecer en un segundo plano, esta vez ha hecho una excepción y ha contado cómo ve a su cuñada en su embarazo.

Vídeo: Europa Press

Aunque la noticia de su embarazo ha pillado por sorpresa a todos, lo cierto es que hay algo que tienen claro y es que saben que la pareja vivirá este momento de un modo muy distinto a las otras dos veces que María José dio a luz. Esta vez la odontóloga y el torero están en otro momento vital y, de hecho, Jesulín debido a que ya no torea podrá estar mucho más con su hijo y colaborar en cada cosa que María José o su pequeño necesiten. Fue hace tan solo unos días cuando ella dijo entre risas que habría paridad entre ellos y que ambos ayudarían por igual, aunque a él le costara hacerse a la idea. «Estaré bastante más acompañada con él. Con la perspectiva de la edad, porque fui mamá muy joven, estoy segura de que lo voy a vivir de una manera diferente (…) Nunca cambiará pañales, claro que no. Es experto en doblarlos. Te digo que lo bañará y me ayudará muchísimo, pero cambiar un pañal, no», comentó.

