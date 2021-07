El homenaje de Laura Matamoros y Benji Aparicio para celebrar la nueva etapa que atraviesan

Laura Matamoros y Benji Aparicio están disfrutando de un momento especial. Después de confirmar que se habían dado otra oportunidad y que esperaban su segundo hijo, la pareja se ha decantado por disfrutar al máximo de todos los momentos. De hecho, no dejan de hacer planes solos, en familia o con amigos. Este pasado fin de semana, precisamente, la pareja hacía las maletas para disfrutar de unos días en Ibiza.

Pues bien, cuando ya han vuelto a Madrid, Laura y Benji han encontrado hueco en sus apretadas agendas para irse a cenar. El lugar elegido ha sido StreetXO, de David Muñoz, un local que frecuentan, ya que no solo les encanta la comida, sino que además mantienen una relación estupenda tanto como con el chef como con Cristina Pedroche.

Nada más salir del restaurante, Laura ha hablado con la prensa para desvelar cómo se encuentra en la dulce espera: «Estoy muy bien. La barriguita ahí va. No se sabe todavía el sexo del bebé, sorpresa todavía», dice asegurando que no tiene ninguna preferencia por el sexo del bebé. «Lo que venga, lo que venga está bien», asegura.

Laura Matamoros está en una etapa increíble con Benji Aparicio

Después de haber estado cenando con su chico, Laura reconoce que está teniendo antojos: «Me acabo de dar un homenaje», dice entre risas. Acaba de aterrizar de Ibiza, donde ha pasado unos días con amigos y que le ha sentado de maravilla para broncear su piel: «Esto nos ha unido más a Benji y a mí, sí».

Aunque todavía no ha tenido la oportunidad de visitar a su padre, Kiko Matamoros, tras la operación estética a la que se ha sometido, Laura siempre lo apoya: «Se ha puesto más guapo sí, está muy bien. Todavía no lo he visto», asegura, dejando claro que aunque no se hayan visto, está en contacto con él para saber cómo va evolucionando.

Una etapa increíble

Laura Matamoros está pasando por una de las etapas más dulces de su vida desde que anunciara que está esperando a su segundo hijo con Benji Aparicio. Desde que conociera la buena nueva, la hija de Kiko Matamoros no para de hacer planes para disfrutar de los suyos antes de que el segundo embarazo le haga tener ciertas limitaciones. Hace unas semanas, la influencer puso también tierra de por medio y se fue de viaje en familia. En medio de sus aventuras con su chico y con el pequeño Matías, la joven compartía una simpática instantánea en la que no ha dudado en presumir de su tripita de embarazada.

«💞 depende desde dónde lo mires, se nota más o menos 😅», escribía divertida. La barriguita de embarazada de Laura Matamoros está cada día más gordita, pero todavía está en el punto de dependiente del momento del día, se nota más o se nota menos. Aún así, ella está encantada y no puede estar más feliz de estar viviendo la sensación de estar embarazada por segunda vez.