Hiba Abouk podría estar tratando de ocultar su segundo embarazo. Ha logrado no disparar los rumores, sin embargo, un storie ha hecho saltar las alarmas.

La polémica imagen de C. Tangana sobre un yate rodeado de mujeres no solo ha dado que hablar por tener o no tintes machistas. La fotografía era la antesala de su nuevo single y fuera de si era acertada, lo cierto es que ha logrado lo esperado: que todo el mundo hablara de ella y el cantante. No obstante, no es el único detalle que ha llamado la atención de esta publicación, pues en ella se puede ver a Hiba Abouk cubriéndose de forma sospechosa su tripita. Con una camisa, un abanico o una postura estratégica que la esconda, son muchos los que tienen claro que esta actitud no se debe a otra cosa que a un embarazo. Aunque ella no lo ha confirmado todavía, sus seguidores lo dan por hecho en el universo 2.0 y se han lanzado a darle la enhorabuena. Eso sí, hay quien ha puesto el grito en el cielo al no entender «porque esconde algo tan bonito como un embarazo».

Sus últimos posts no muestran su cuerpo descubierto, trata de posar solo vestida o mostrar únicamente su rostro y si aparece en bikini disimula justo esta parte en el encuadre. Este comportamiento de Hiba llama la atención, pero ella no ha entrado a aclarar el motivo por el que ha comenzado a posar así en sus fotografías. Sus seguidores, que bien la conocen, tienen clara la razón, siendo muchos los que sospechan tras visualizar al menos 5 imágenes en las que esconde su barriguita. A pesar de que todavía es pronto y probablemente se encuentre de solo unos meses, son varios los usuarios los que no dudan de su posible incipiente embarazo. Todavía es un secreto y ella prefiere seguir en silencio sobre este asunto que tanta cola está trayendo en redes sociales.

Fue el pasado año cuando dio a luz su primer hijo, aunque siempre sobrevoló el misterio sobre ciertos aspectos. La actriz no quiso desvelar el sexo del pequeño, ni el nombre, ni tampoco su fecha de parto, intentando así llevar con máximo discreción su estado de buena esperanza. Quien tampoco ha dado detalles o pistas de si están esperando un segundo hijo es su pareja, Achraf Hakimi, del que le separan 12 años y con quien la diferencia de edad jamás ha sido un problema a nivel sentimental. Ambos se entienden a la perfección y quieren seguir formando una familia al lado de donde esté el otro.

Hiba Abouk recuperó su figura con muchísimo esfuerzo y deporte, logrando tener un físico espectacular que alcanzó en un tiempo récord. Feliz con su pequeño y con el equipo que forma con el futbolista, Hiba Abouk se podría lanzar de nuevo al mundo de la maternidad. No ha sido fácil adaptarse a esta nueva vida, pero su bebé le ha traído tantos momentos buenos que ni ella ni el jugador dudarían en darle un hermanito a su primer hijo.