Están siendo tiempos muy complicados para el universo ‘Sálvame‘ que ve como sus colaboradoras terminan en el hospital o se tienen que ausentar por problemas médicos. La última ha sido Chelo García Cortés. Este miércoles se celebraba la tercera edición de la ‘Sálvame Fashion Week’ y la colaboradora se subía a la pasarela para desfilar con algunos de los modelos que los diseñadores habían creado para ella. Sin embargo, antes de ese momento, sucedió lo peor. La ‘Sálvame Fashion Week’ arrancaba con la espectacular actuación del representante de Rumanía en Eurovisión y todos los participantes salían a la pasarela para presentarse como modelos. Nada más pisar la pasarela, Chelo García Cortés se resbalaba y sufría una aparatosa caída por la que tuvo que ser trasladada de manera inmediata al hospital con una rotura en el radio. Si bien en los primeros minutos se apuntó a una posible fractura de muñeca, finalmente el diagnóstico era rotura de radio.

Chelo García Cortés será operada el próximo miércoles

A lo largo de la noche supimos que la colaboradora había sufrido una rotura en el radio. Este miércoles ‘Sálvame’ arrancaba con la noticia de que su compañera tenía que pasar por quirófano y ya conocemos cuando va a someterse a su operación. De manera inmediata. El doctor Sánchez Martos ha sido el encargar de explicar cómo se trata la fractura de Chelo García Cortés y aunque en algunas ocasiones no es necesario pasar por quirófano para curarla de manera completa, en el de Chelo sí. Será el próximo miércoles 1 de junio cuando la colaboradora sea intervenida en el hospital de La Luz, donde fue trasladada de manera inmediata tras su caída.

Chelo García Cortés tendrá que ser operada a diferencia de su compañera, Lydia Lozano, que también se fracturaba hace unas semanas el radio. En este caso, el accidente de la colaboradora fue doméstico. «Lydia Lozano ha sufrido una caída en su casa y podemos avanzarles que ha tenido que ir al hospital. El diagnóstico que ha dado en el hospital es que se ha roto el radio», explicaba Terelu Campos. «Estaba de pie. Se estaba poniendo la bota y al ponerse la bota ha caído el equilibrio y se ha caído. Y como somos todos muy jóvenes», decía.

Lydia Lozano también se fracturó el radio pero solo fue escayolada

Fue la propia Lydia quien reveló que no tenía que pasar por quirófano: «Al llegar, el traumatólogo, que ya me conocía, me ha dicho: ‘Lydia, te has roto el radio. Duele muchísimo, pero da gracias a Dios no te tienes que operar. Y te tengo que colocar el radio en su sitio». Esto ocurrió el 29 de abril y ha tenido que llevar el brazo escayolado durante varias semanas. Sin embargo, esto no fue problema para ella que siguió acudiendo al programa para desempeñar sus tareas laborales. Hace escasos días que a la colaboradora de televisión le quitaron la escayola.