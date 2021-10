¿Hay crisis? Gloria Camila aclara en qué punto está su relación con su novio David

Un día más, Gloria Camila Ortega ha hecho frente a las preguntas sobre su relación con su novio, David. Ante los rumores sobre una posible crisis, la hija de José Ortega Cano y ha contestado alto y claro a las cámaras. «Estoy divinamente», ha zanjado. De este modo ha querido acallar las habladurías.

La joven y su pareja salen juntos a finales del año 2019. Lo suyo fue una historia de amor surgida del roce y del cariño… Y es que antes de convertirse en novios fueron amigos. David, que vive en Alcobendas y trabaja como profesor de inglés -estudió Magisterio en la Universidad Autónoma de Madrid– era miembro de su pandilla de amigos. Además, es íntimo del primo de Gloria Camila, Chema, con el que comparte su afición por el fútbol. Fue así cómo nació el amor, y cómo llegó la felicidad y el equilibrio para la joven.

Ella misma ha compartido en sus redes lo importante que es David para ella. «No he podido tener más 🍀 de tener a mi lado a una persona que me aporta tranquilidad, amor, paz mental», escribía en un post en Instagram. Para la hija de Rocío Jurado, su chico «hace que crezca como persona, que valore las cosas, que aprenda de mis errores, hace que me quiera, y mucho».

De él ha dicho que es «una persona atenta, cuidadosa, que me mima y me protege», que

«siempre está para mi, siempre está preguntándome como estoy, como ha ido mi día , si me apetece hacer cosas». Asimismo, ha confesado que «él está, me apoya, y me anima.

Me levanta cuando me caigo de ánimos, me abraza siempre que sabe que lo necesito, y sobretodo lo más importante, sé que me ama».

De esa declaración de amor en las redes sociales ha pasado ya casi un año -lo publicó en noviembre de 2020- y solo hace falta ver su cara para comprobar que sigue sintiendo lo mismo.



Lo que no le proporciona tantas satisfacciones es su inexistente relación con su hermana. Desde que supo que Rocío Carrasco prevé revelar detalles sobre documentos privados de su madre, Gloria Camila no ha dudado en acudir a los tribunales para frenar a Rocío. Así, ha tomado medidas legales para evitar que ciertas informaciones que para ella deben quedar en el ámbito familiar vean la luz.

La segunda temporada del documental de Carrasco, que lleva por título ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, ha hecho temblar los cimientos de la ya rota familia Mohedano, así como de los miembros del clan Ortega Cano emparentados con la madrileña, principalmente sus hermanos.