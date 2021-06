Tras la operación del diestro, la colaboradora se ha visto envuelta en una nueva polémica a raíz de unas declaraciones de Conchi Ortega Cano.

El pasado miércoles, José Ortega Cano recibía el alta hospitalaria después de ser intervenido quirúrgicamente. En medio de su regreso a casa, Conchi Ortega Cano sembraba la polémica y volvía a reabrir el debate sobre su mala relación con Ana María Aldón al confirmar que había intentado ponerse en contacto con ella para hablar con su hermano, aunque sin éxito porque la colaboradora de ‘Viva la vida’ no le habría cogido el teléfono. Este sábado le ha tocado el turno de réplica a la exconcursante de ‘Supervivientes’ y ha señalado en qué punto se encuentra su relación con sus cuñados.

Ana María Aldón ha desmentido a Conchi Ortega Cano y la ha acusado de mentir al afirmar que no le había cogido el teléfono para que pudiera hablar con su hermano, José Ortega Cano. «A mí no me ha llamado, ni una sola vez. No tengo ningún problema con ella», explicaba la colaboradora de ‘Viva la vida’, sin querer echar leña al fuego debido al delicado estado de salud de su marido.

Además, insistía en que debido a la pandemia y su paso por el reality de aventuras de Telecinco apenas se habían visto. «Tengo una relación cordial«, sentenciaba. Tras esto, Ana María Aldón cargaba contra sus dos cuñados y acusaba a Conchi de hablar en boca de su hermano: «Él ha cambiado de teléfono y no tiene mi número».

Sobre cómo se encuentra el padre de Gloria Camila Ortega, Ana María Aldón ha asegurado que está bien, aunque le pide de forma constante que le mida la tensión. De la misma forma, la mujer de José Ortega Cano reconocía que tras la salida del hospital estuvieron a punto de volver debido al bajón de tensión que sufrió el diestro: «Tenía sudores frío… él me dijo: ‘Tira, tira para casa’. Él está frágil«.

Durante la tarde, Ana María Aldón se ha mostrado con el semblante serio y, antes de opinar sobre el nacimiento del nieto de Makoke, ha reconocido que le hubiera gustado ser madre otra vez, pero hace hincapié en que «mi tren se ha ido«. Una afirmación que dista mucho de aquel deseo que pidió cuando estaba en Honduras.

Se muestra positiva por el futuro

A lo largo de las últimas semanas, Ana María Aldón mostraba su preocupación por el estado de salud de su marido y reconocía que los médicos no eran capaces de dar con la tecla que explicara qué le pasaba. Tras realizarse unas pruebas que no salieron favorables, José Ortega Cano ingresaba para hacerse un cateterismo que iba a revelar cómo estaba su corazón.

A pesar de que han sido unos meses difíciles para la pareja, además de lo que ha supuesto el aluvión mediático del documental de Rocío Carrasco, la pareja se muestra positiva de cara al futuro. «Todo va a salir bien sí, con la ayuda de Dios. Tenemos fe y eso es lo importante», reconocían.