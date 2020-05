Estamos en la recta final de ‘Supervivientes 2020’. Miles de personas que siguen el ‘reality’ de Telecinco están pendientes de lo que suceda en los próximos días. Solo de la audiencia depende la decisión de elegir al próximo ganador del concurso. ¿Será Rocío Flores? ¿O acaso Ana María Aldón? Estas dos mujeres luchan por llevarse a casa el maletín con los 200.000 euros de premio. José Ortega Cano, como el lógico, desea que su mujer se alce con la victoria. Incluso ha pensado en qué sería adecuado invertir el dinero si ella es la elegida como mejor superviviente de la presente edición.

«A Rocío la quiero mucho, somos familia»

El torero ha hablado con el equipo de ‘Sálvame’ horas antes de que se celebre la semifinal del programa. En su encuentro con José Antonio León ha explicado que ve a su mujer con muchas posibilidades de obtener la victoria. En el caso de que los espectadores eligiesen a Rocío también se alegraría. «Rocío Flores se merece ganarlo. Las mujeres son las que tienen que ganarlo. Hay dos mujeres y entre ellas dos se debate el gran premio», declaraba.

Al hablar de la hija de Antonio David Flores, el maestro añadía. «A Rocío la quiero mucho y somos familia. Ella y mi hija Gloria Camila son como dos hermanas. Se quieren muchísimo. Siempre que vienen a Madrid están juntas y con Ana María y mi hijo de por medio».

«La unión entre una madre y una hija no se debe perder nunca»

Cuando le han preguntado por el distanciamiento con su madre, Rocío Carrasco, con quien la joven lleva siete años sin hablarse, no le ha temblado la voz para manifestar abiertamente su opinión. «Cuando no hay comunicación con las personas es difícil que se pueda llegar a un acuerdo«, sostenía. La unión entre una hija y una madre no se tiene que perder nunca en la vida. Cree que si ambas desean un acercamiento, ambas deben dar su brazo a torcer. «Las dos son responsables. No se trata de forzar a uno ni a otro. Son de la misma sangre y esa es la cuestión».

«Ana María es una mujer muy trabajadora»

El torero ha aprovechado su encuentro con las cámaras de Telecinco para defender a capa y espada a su pareja. «Ana María ha demostrado su valía. Para mí es la superviviente número 1 de este año. Ha pescado sin saber nadar, ha pescado como cualquier hombre del reality. Es una mujer muy trabajadora. Desde joven trabajó en el campo haciendo labores de hombre. Puso una frutería. Toda su vida lo que ha hecho es trabajar».

Los colaboradores de ‘Sálvame’ le preguntaban si aceptaría que Ana María trabajase como colaboradora de Mediaset en el futuro. Y no tendría mayor inconveniente en ver a su mujer trabajando en la pequeña pantalla: «No soy absorbente para nada. Soy una persona que vivo la vida muy actual. Lo mismo que yo tendré compromisos los tendrá ella. Si estamos de acuerdo nos acompañaremos», decía. No descarta incluso ser él quien se incorpore a la plantilla de la cadena. «¡A ver si tenéis un puesto para mí! Todo es cuestión de ver la parte económica», afirmaba con sentido del humor. Eso sí, si eso sucediera alguna vez se pondría delante de los focos con total humildad. «Soy incapaz de quitar una silla a nadie para ponerme yo. Yo lo haría como se empieza en las profesiones: barriendo la sala del plató».

¿Otro hijo con Ana María?: «Hay tiempo para todo»

Cuando le han preguntado si se animaría a repetir la experiencia de la paternidad, José Ortega Cano no ha cerrado la puerta a la posibilidad de darle un hermanito a sus tres hijos. «Hay tiempo para todo», confesaba.

Ortega también ha sido sincero al hablar de lo que haría con los 200.000 euros del premio si es Ana María la ganadora. «El dinero es de ella… Algo habría que dar a una entidad necesitada», admitía. Puede que Ana María la idea de ayudar a los demás si gana tan suculenta cifra le resulte atractiva. De momento tendremos que esperar un poco más. Todas las dudas quedarán despejadas cuando se celebre la gran final de ‘Supervivientes 2020’.