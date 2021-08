La tonadillera volvía a subirse sobre los escenarios, arropada por Anabel Pantoja, en medio de la guerra con su hijo.

Tras muchos meses de espera, Isabel Pantoja reaparecía este sábado sobre los escenarios más fuerte que nunca. Empoderada y emocionada, la tonadillera contaba con el apoyo de su inestimable público, así como el de su sobrina, Anabel Pantoja. La colaboradora de ‘Sálvame’ era la única del Clan que acudía a disfrutar del espectáculo de la cantante en medio de su conflicto con Kiko Rivera. Mientras tanto, Chabelita Pantoja ponía tierra de por medio en una de las fechas claves de su madre. ¿Qué hizo la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’?

Cansada de su rutina diaria y después de dejar al pequeño Alberto con su padre, Chabelita Pantoja ponía rumbo a Galicia junto a Asraf Beno este fin de semana para disfrutar de sus merecidas vacaciones. Un viaje en pareja que les ha llevado hasta Combarro, en donde han podido desconectar de su realidad. Una escapada que ha coincidido con el regreso de Isabel Pantoja a los escenarios y que le ha impedido estar junto a su madre en uno de sus días más importantes.

Hace unos días, era la propia colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ quien aseguraba que no tenía pensado ir al espectáculo que ofrecía su madre en el ‘Tío Pepe Festival’ puesto que prefería esperar la ocasión para poder verla primero en persona. «Me parece surrealista que para verla tenga que ir a un concierto, me parece más normal que vaya a su casa. Voy a esperar», comentaba apenada.

Esta escapada de la pareja a Galicia supone un soplo de aire para la joven, que se encuentra en una encrucijada a raíz de la guerra abierta que mantiene su hermano con la tonadillera. Por ello, haciendo alarde de lo bien que se lo estaba pasando, Chabelita Pantoja ha compartido todos y cada uno de los mejores momentos de su viaje al norte de España. Largas caminatas por las calles del municipio gallego, pasando por la parada obligatoria frente a los Hórreos para inmortalizar la estampa, la degustación de varios platos típicos, así como un paseo en moto de agua, han sido solo algunos de los planes que Chabelita Pantoja y Asraf Beno han llevado a cabo durante este fin de semana.

Chabelita Pantoja, ¿más cerca de su madre?

A lo largo de estos meses en los que el conflicto entre madre e hijo acaparaba un sinfín de titulares, Kiko Rivera confesaba en una de sus innumerables intervenciones en televisión que su hermana lo estaba pasando mal por no tener contacto con su madre. Un hecho que ha dado un giro por completo a raíz del 65 cumpleaños de la tonadillera.

Chabelita Pantoja reconocía que había podido mantener una conversación con Isabel Pantoja con motivo de su aniversario. «Hablamos muchas cosas y yo creo que pudimos hablar, tocamos algunos temas. La vi triste, pero es normal, porque la situación es triste. Tampoco tenía muchas ganas de celebrarlo porque no había cosas que celebrar. De alguna manera tenía que felicitarla y decirle que para mí es importante. A veces las circunstancias nos alejan, pero mi madre es mi madre, y es la única que tengo», comentaba en el programa de Telecinco sin querer entrar en detalles.