Se llama Carmen y ha sido cuidadora de Bernardo Pantoja, quien permanece ingresado en un hospital de Sevilla. «Está muy delicado», ha dicho en su visita al plató de ‘Sálvame’. Pero lo revelador de su visita a la televisión no han sido sus declaraciones, sino las fotografías que le ha hecho al padre de Anabel Pantoja postrado en una cama. «Fotos que tienen hasta una carga de obscenidad», según ha destacado Terelu Campos. Y que Gema López ha calificado como «absolutamente íntimas y privadas». Belén Esteban, más rotunda, considera inadmisible que haya retratado incluso «la pierna» del sevillano: «¡Vergüenza le tendría que dar!».

Carmen asegura que Bernardo Pantoja es su amigo y que lo conoce desde hace años: «Es mi compadre, lo conozco del barrio, de ir comprando por la calle. Un día mi hijo se quedó sin padrino y él le dijo a mi hijo: ¿Quieres que yo sea tu padrino? Lo quiero con locura y no me lo dejan ver». Asimismo, ha explicado que se ha hecho cargo de los cuidados del hermano de Isabel Pantoja por su vínculo con él: «No estoy contratada por nadie. Lo hago todo de corazón y me desvivo por él». Sin embargo, reclama a la familia el dinero que le deben por los cuidados que ha hecho. Según ella, empezó a hacer turnos para cuidar a Bernardo Pantoja en el hospital de manera desinteresada. Pero se cansó de hacerlo: «Si todos cobran, ¿por qué yo no voy a cobrar?».

Belén Esteban ha destapado la existencia de unas imágenes delicadas del hermano de Isabel Pantoja: «No entiendo por qué hay fotos en las que esa persona no está consciente. Para venir al plató ha dicho que está nerviosa, para tirar las fotos no estaba nerviosa». Sobre esas fotos, Terelu ha apuntado: «A mí no me gustaría que nadie hiciera fotos de mi madre así». Carmen se ha defendido: “Esas fotos se las he hecho para mandárselas a su hija… Él ha estado muy malito que no podía ni hablar y le he hecho grabar un audio para mandárselas a Anabel».

«A esta señora no se la ha contratado», ha aclarado Belén Esteban. «¡Estoy harta de que digan que Anabel Pantoja es mala hija. Si esas fotos son para su hija, son para su hija. No son para los colaboradores de ‘Sálvame, con dos muñequitos y unas gafitas… Que Anabel no es mi amiga, es mi familia. ¡Y las fotos de la pierna! Se lo dijimos a Anabel: va a ir a la tele. ¡Esas fotos son de vergüenza! Me pregunto si a ella le gustaría ver fotos de su padre como ella las ha hecho de Bernardo Pantoja». Por último, la de Paracuellos denunciaba: «Anabel Pantoja no tiene ninguna de las fotos que ha hecho esa señora. Anabel, demasiado… Luego decimos que prohíbe que vaya a gente a su padre, si luego viene todo Dios aquí, encima con fotos”.