Todo lo que sucede en la vida Ana María Aldón es noticia desde que esta confesara que su matrimonio con José Ortega Cano no atraviesa su mejor momento. La diseñadora y el torero no se han manifestado sobre la posible ruptura de su matrimonio, que parece estar en la cuerda floja. Pero todo apunta a que las cosas en casa están cada vez más tensas. Es un momento muy delicado para ambos, tal y como aseguran las personas de su entorno. Este jueves, Carmen, la hermana de la diseñadora, se ha pronunciado sobre la situación. Asegura que está preocupada por ella, que «sale muy poco» y no está como siempre: «Nunca la he visto así».

De momento, la pareja se ha reencontrado ya en el piso que el torero tiene en Costa Ballena, en Cádiz, donde ella ha permanecido este tiempo en compañía del hijo que tienen en común. Si están bien o mal entre ellos, es algo que Carmen Aldón desconoce: «No le voy a preguntar a mi hermana cómo está su matrimonio, lo que me preocupa ahora es ella», ha contado en una entrevista telefónica con ‘Sálvame’.

Para la hermana de la colaboradora, los movimientos del torero en la capital tienen que ver con su trabajo y con sus citas sanitarias: «Él a lo mejor va a Madrid porque tiene que ir al médico». Esto explicaría, según ella, los traslados del de Cartagena a Madrid y el hecho de que su hermana haya permanecido todo este tiempo en el piso que este tiene en la localidad gaditana de Chipiona.

«No quiero saber», admite Carmen Aldón cuando se le pregunta si cree que su hermana está al borde de la separación. «Mi hermana es muy discreta», apunta. Cierto es que, en las últimas semanas, la táctica mediática de la andaluza es la discreción y el silencio absoluto. Fuentes de su entorno aseguran que está centrada en un tratamiento médico con el que espera despejar sus dudas y las incógnitas sobre su futuro.

Gloria Camila se ha reunido con su padre y su hermano pequeño en Costa Ballena, pero ha evitado encontrarse con Ana María Aldón

La convivencia entre Ana María y Ortega Cano se mantiene. Así ha quedado claro tras las imágenes de la diseñadora en el balcón del ático de Costa Ballena, donde también se ha visto, minutos después, al diestro. Incluso ha estado cerca Gloria Camila, que este jueves ha acudido a la urbanización para recoger a su padre y a su hermano pequeño. Fue a buscarlos conduciendo su propio vehículo. Los esperó a pie de calle, sin subir a la casa y evitando así un cara a cara con Ana María que ninguna de las dos desea tener. Ambas mujeres llevan tiempo sin hablarse, tal y como ha confirmado la colaboradora de ‘Ya son las ocho’. La joven, incluso, ha dejado de seguirla en las redes sociales.

Además de Carmen Aldón, otro miembro del clan está dispuesto a hablar en los medios de comunicación. Su hija Gema prepara prepara ya su próximo asalto en televisión, tal y como ha adelantado SEMANA. Después de su reciente visita al ‘Deluxe’, la joven desea aclarar todas las dudas y salir en defensa de su madre en una nueva entrevista que promete ser tan explosiva como el mensaje que envió a Gloria Camila, en el que la llamaba «cerda» y «sinvergüenza» por hacer comentarios negativos sobre el trabajo de su madre en el mundo textil.