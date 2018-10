Gustavo González desvela cómo fue el momento de su detención

6 Asegura que no fue una situación traumática

En ningún momento ha querido desmentir la información y ha admitido que sí que fue detenido, pero que las cosas fueron más tranquilas a lo que ahora se está contando: “Sí que tengo que aclarar que hay bastantes imprecisiones en lo que se ha comentado hasta ahora. Sí que es cierto que hubo una detención. No fue tan traumática como se dice. Ni cuando fue a declarar María”, continua explicando. “No hubo ni grilletes ni manos en alto, dentro de lo traumático del momento, no hubo nervios”, dice.