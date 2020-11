Desde SEMANA hemos consultado a abogados de Legalitas las gravísimas consecuencias a las que se enfrenta Kiko Rivera tras arremeter contra Isabel Pantoja.

Nadie podía llegar a imaginar la hecatombe que esta semana se produciría en el clan Pantoja. La relación de Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, parecía invencible, sin embargo, una herencia que se repartió hace más de tres décadas les mantiene enfrentados. El DJ no confía en ella, tampoco en la división de los bienes que en su día se realizó y ni siquiera tiene buenas palabras hacia la tonadillera como madre o abuela. Sus declaraciones les mantiene enfrentados y, aunque es mucho camino el que queda por delante, SEMANA publicaba en exclusiva este miércoles que Kiko no se ha quedado quieto. Ni mucho menos. El hijo de la artista ya ha solicitado formalmente al Registro el testamento de su padre y tiene más que claro que iniciará los trámites legales que hagan falta para cumplir con la voluntad de su progenitor, incluso llevar a su madre a juicio. Esta revista ha querido ir más allá y ha hablado con dos abogados expertos tanto en herencia como en asuntos fiscales para conocer las consecuencias que quizás el músico no ha tenido en cuenta al arremeter contra su madre.

La primera duda es si Kiko Rivera podría ser desheredado por su madre después de sus duras palabras hacia ella. La respuesta es que sí y así lo confirman los expertos. «Isabel perfectamente podría quitarle todo…Para nada es un proceso largo ni laborioso. Ella solo tiene que ir al notario y hacer un testamento, en ese caso no tiene que aportar ninguna documentación, solamente nombrar el motivo por el que lo hace. Él podría recurrirlo y sería su hermana, Isa, quien tendría que aportar la documentación por la que considera que sí hay injurias», desvelan desde Legalitas a SEMANA. Y es que este motivo aparece como tal en el Código Civil, por lo que si Isabel Pantoja tomara la decisión de desheredar a su hijo Kiko, podría llevar a cabo esta determinación que tras su fallecimiento Kiko podría recurrir. «Una de las causas por las que puedes desheredar a alguien es por injurias. En su testamento ella puede hacer lo que estime conveniente. Si son injurias o no se estudiaría en la reclamación por parte de Kiko Rivera en el caso de que él recurra… Si gana él recibiría entonces la legítima estricta», explica Cristina del Puerto, abogada del departamento Civil de Legalitas.

Otro de los escenarios a tratar es la posibilidad de que Isabel Pantoja quisiera ceder su porcentaje de Cantora a un tercero como, por ejemplo, su hija. Si bien en la actualidad la cantante es propietaria de la finca Cantora, situada en Medina Sidonia (Cádiz), al 52, 40 %, su hijo Kiko Rivera es propietario del 47,60% restante, por lo que la parte de Isabel ella podría cederla en vida a otra persona. La posibilidad existe, hecho que nos explica Nuria Diez, abogada experta en asuntos fiscales en Legalitas. «Si Isabel pudiera donar habría que hacer frente a una serie de pagos. Por su parte, Isabel hija tendría que pagar impuesto de donaciones que en el caso de Andalucía tiene un 99% de bonificación, por lo que ahora es muy buen momento para hacerlo. Isabel madre tendría que pagar la Plusvalía municipal en el Ayuntamiento y la ganancia patrimonial en renta (la diferencia entre el valor actual de Cantora y la del valor por el que lo heredó). Sobre ese incremento se aplica de un 19 a un 23 %, lo que traducido en euros sería mucho dinero. Para Isa P. sería muy fácil, pero para la cantante no tanto», explica la letrada.

Eso sí, antes debería tener en cuenta cuál es la situación actual de Cantora. «Isabel en vida puede cederle a su hija su porcentaje, eso sí, viendo si hay más propiedades y si esto perjudica o no a la legítima y hay embargos sobre la propiedad», asegura la experta en Herencias. Aunque no es la única alternativa para Isabel, ya que su porcentaje podría ser cedido por ejemplo a su hermano Agustín, no obstante, en ese caso él tendría que abonar mucho más dinero que Isa al no ser un familiar tan directo. «Ceder a colaterales es muchísimo más caro. Para Isabel sería igual y tendría que pagar lo mismo, pero Agustín pagaría mucho más dinero que su sobrina», apunta Nuria Diez.

Por otro lado, cabría la posibilidad de que Isabel tan solo le cediera a su hija Isa solo una parte de su porcentaje, siendo así los tres cotitulares. «Otra opción podría ser la de ser cotitulares los tres. De esta manera, a Kiko se le podrían complicar mucho las cosas a la hora de la toma de decisiones porque en ese caso serían tres que tienen que estar de acuerdo», relatan desde Legalitas. Por último, Kiko debería también estudiar otra consecuencia que puede que él no haya tenido en mente: las revelaciones sobre su coche. Se ha conocido que el joven adquirió un lujoso coche que se puso a nombre de una sociedad de su madre con el fin de que no se lo embargaran debido a sus deudas, aunque él pagaba las letras. La artista supuestamente se lo pidió tras el escándalo y ahora es inevitable pensar si esta revelación podría ponerle en un aprieto, pues es su coche particular, lo que, quién sabe, si le costará sanciones o multas.

Desde SEMANA hemos querido indagar sobre si haber puesto su vehículo a nombre de otro con el fin de que no se le embargara podría traerle problemas. «Hacienda en este caso no actuaría en el caso de que la deuda estuviera prescrita. En el caso de que siguiera patente sí podría inspeccionarle…Lo que sí que puede pasar es que desde Hacienda tengan los ojos abiertos y hagan una inspección de bienes para saber qué está a su nombre o a nombre de quién está. Si está a nombre de una sociedad ver quién está detrás de esa sociedad…», comentan los expertos abogados. Explicaciones que dejan más que claras que no se avecinan tiempos fáciles en el clan Pantoja.