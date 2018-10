La gran preocupación de Paz Padilla por su hija en Londres

View this post on Instagram

Muchas gracias a @bertinosborne porque cada día que paso con el es un regalo y, en especial, a @adrianmartinvega por su fuerza ,su bondad y tanto amor puro; y a todos los que ayer hicieron ese programa tan divertido!!! @pablocarbonelloficial, Lucía Vera que lleva la alegria por bandera a Rufino Núñez por su filosofía de vida a @paula_mcj4_ y @jefferson_mcj4_ por darnos de cenar tan rico!!! Y al @elmagotomas por ser un buen ilusionista y un vacilón. Y mi agradecimiento a todo el equipo de #tucasaeslanuestra porque no he podido trabajar mejor con una productora por su calidad humana. A todos Gracias!!!!!!😘😘😘😘😘