Nos daban 5 meses para volver a entrenar, 2 meses y medio después, de nuevo, siento en mis manos la muleta. Solo siento gratitud hacia todos aquellos que directa, o indirectamente lo habéis logrado conmigo. La ilusión y el corazón , llevan al ser humano a donde la razón no alcanza. #oTodoONada #NosSobranLosMotivos