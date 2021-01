La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado no es muy dada a hablar de polémicas a través de las redes sociales, pero la última información sobre una infidelidad le ha hecho estallar.

Cuando no es una cosa, es otra. Esto es lo que puede pensar Gloria Camila, que desde hace un tiempo vive alejada de la vida pública. Centrada en sus compromisos profesionales, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado no sabe cómo se las apaña para que su nombre salga de la boca de otros rostros conocidos de nuestro país.

Ahora que está a punto de estrenar su serie, Gloria Camila ha tenido que aclarar una polémica en la que se ha visto envuelta. Tiene que ver con las palabras de Oriana Marzoli e Iván González, que hace unas horas apuntaban en el plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ que este podría haber tenido una noche de pasión con Gloria Camila poco antes del confinamiento.

La hija de Ortega Cano, que trata de no responder a las polémicas en las que se ve envuelta, ha estallado en las redes sociales: «No hay nada más peligroso que ser feliz delante de un envidioso», comienza diciendo junto a una imagen en la que aparece junto a su chico con unos cascos de moto.

Gloria Camila estalla ante la última información sobre ella

Pero no ha sido lo único que ha querido decir al respecto Gloria Camila: «Estoy harta de los mediocres, de los falsos y de las personas infelices que tienen que llegar a ser tan lamentables como terminar inventando para tener un poco de tema interesante o un poco de tv. Como estos, me he topado con muchísimos en mi vida, y sabéis que? Todos llevan una careta encima, te vienen, te sonríen, te dicen 4 palabras aprendidas de Internet y se creen que ya lo tienen hecho», continúa.

«Unas se pican por ser segundonas y otros por tener y crear rechazo. Luego vienen a convencerte de que son diferentes, que no son todos iguales, que no van en el mismo saco, y al final TODOS terminan demostrando lo contrario. 😂 Digo esto porque algunos son capaces de vender hasta su madre, de marear con su relación tanto que nos termina importando menos de lo que nos importaba antes, es decir NADA!», dice apuntando claramente a Orina e Iván.

Un mensaje rotundo para Oriana Marzoli e Iván González

Ya para terminar, Gloria Camila declara rotunda, con consejo incluido: «Si una hablase las veces que ha podido… más de una estaría sola y con la boca callada o abriéndola sólo para pedir perdón. EN FIN, como consejo para mis aludidos: NO ARRUINES LA FELICIDAD DE LOS DEMÁS SÓLO PORQUE NO PUEDAS ENCONTRAR LA TUYA PROPIA».

Acaba de pasar el coronavirus

José Ortega Cano y Ana María Aldón cerraban 2020 dando positivo en coronavirus, no solo ellos, también el hijo que tienen en común, José María, y la hija del diestro, Gloria Camila Ortega. «El día 24 estuvo Gloria con su novio con nosotros cenando, con la distancia de seguridad, es la única gente que ha venido de fuera que no son de la unidad familiar, cenaron y se fueron para casa. El día 27 fui a ‘Viva la vida’ porque yo no tenía coronavirus, allí me hicieron la prueba y di negativo porque sino no me dejan entrar».