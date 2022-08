Gloria Camila y Rocío Carrasco no mantienen ninguna relación, aunque públicamente hayan hablado de la otra en la pequeña pantalla. En especial tras emitirse la docuserie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, donde no solo habló sobre ellos, también su padre Ortega Cano, sobre quien no tuvo buenas palabras la hija de Rocío Jurado. En su segunda temporada ella llegó a explicar qué sentía por sus hermanos, obviando que en la actualidad no tengan contacto: «El sentimiento que me despertaban eran más de hijos que de hermanos». Pero, ¿ha habido algún acercamiento entre ellos algún últimamente? Lejos de mostrarse tajante, Gloria Camila ha sembrado la duda acerca de si ha llamado a su hermana, un paso al frente que de haberse cumplido cambiaría gran parte de la historia.

Tras el mensaje de un seguidor de Instagram que le recomienda que llame a su hermana Rocío, «ya que se necesitan», ella responde: «¿Quién te dice que no lo haya hecho? Quién sabe». Unas palabras que desatan los rumores y que provocan que muchos piensen que Gloria Camila sí ha levantado el teléfono para hablar con su hermana y acercar de nuevo posturas. Fue en el año 2014 cuando la joven reveló que había roto cualquier lazo con Rocío Carrasco, con la que, por entonces, llevaba tres años sin hablarse. «¿Qué hermana?, ¿Con la que llevo tres años sin hablar? Si no llama ni para felicitarme», dijo Gloria Camila. De este modo, destapó la realidad, dejando la puerta cerrada entonces a una posible reconciliación: «Lo de mi hermana y lo mío es un imposible de por vida”.

Rocío Carrasco se ha pronunciado en televisión varias veces acerca de qué haría si recibiera una llamada de su hermana. La hija de La más grande dice no estar preparada para hablar con ella, al igual que tampoco con su hija, Rocío Flores. «Qué duda cabe de que me hubiese gustado que la canción hubiera sonado de otra manera. Pero ha sonado con la música que ha sonado y no me queda otra. En esta banda de música hay muchos más que tocan. Al final el maestro es el mismo y creo que ya con eso he dicho todo», espetó Rocío cuando se le planteó una reconciliación futura. Por su parte la puerta estaba cerrada, pero ¿y Gloria Camila? Todo apunta a que podría haber iniciado el camino para que, al menos, existiera una conversación entre ellas.