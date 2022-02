Las declaraciones de Rocío Carrasco en ‘El programa de Ana Rosa’ siguen trayendo cola. La hija de Rocío Jurado ha anunciado que no volverá a hablar de su hija. Es un tema que piensa dejar a un lado tanto por su bien como por el de su hija. «A mi hija la voy a dejar a un lado, el volver a narrar lo que ya he contado con todo el dolor de mi corazón solo genera daño. A mí me mata y a ella le causa dolor. Vamos a centrarnos en la otra parte de mi vida para seguir adelante«, ha confesado. Tras sus palabras, Rocío Flores ha dejado claro que «la puerta con mi madre está cerrada».

Gloria Camila habla de su sobrina: «Se ha roto y ha llegado a un límite»

Ante este nuevo giro en el devenir de la guerra entre madre e hija, Gloria Camila no se ha quedado callada. Una vez más, ha mostrado públicamente su apoyo a su sobrina. «Hoy se ha roto y ha llegado a un límite en el que prefiere mantenerse un poco al margen y que la dejen respirar porque lleva un año bastante complicado», ha dicho en el plató de ‘Ya son las ocho’.

Desde que se avivara la guerra mediática en el clan Jurado, la hija de Ortega Cano ha estado muy pendiente de Rocío Flores. «En su momento le dije que mirase por ella y por su salud mental. Porque la veo bastante inestable emocional y mentalmente. Le dije que se centrase en ella. Cuando pasan cosas ajenas a ella, ella no puede intentar controlar todo. Le dije cuando quisiese que afrontase las cosas y si no, también tiene derecho», ha destacado.

Sobre la posibilidad de que ambas se reconcilien, la joven cree que «la puerta de Rocío siempre ha estado entre abierta y cerrada». Sin embargo, «por los últimos episodios» y «por protección suya ha decidido cerrarla del todo». De David Flores ha dejado claro que está al margen de lo que decida hacer su hermano: «David no tiene culpa de nada y ha estado comiéndose bastantes cosas». Y añadía: «Ella habla de sí misma. Le nombra porque tiene dos hermanos y es muy familiar. Con David y con Lola ha sido inseparable. La puerta de David la sigue teniendo abierta».

A Gloria Camila le ha tocado responder a las palabras de Antonio, primo de Rocío Jurado, que ha intervenido en ‘Ya son las ocho’ con motivo del 27 aniversario de la boda entre Rocío Jurado y Ortega Cano, que se celebra este jueves. El andaluz ha dado más detalles sobre el enlace entre la artista y el torero: «El matrimonio fue de un hombre que no pensaba casarse y se casa con una mujer. ¿Por qué? Era Rocío Jurado. No se casó porque se enamoró, es porque era la artista más grande de España. Ella estaba menos enamorada de él. Era un matrimonio que no se creía nadie», explicana ante una atónita Gloria Camila. «A todo el mundo le parecía una boda rara, que parecía que no iban a casarse.

Gloria Camila le ha recriminado a su familiar sus palabras. Este se defendía: «Yo siempre he dicho que a partir de que muere Rocío no sé nada de ellos». La joven le formulaba una pregunta: “¿Y el tiempo que tú has vivido ese matrimonio has visto felicidad y amor?”. El primo de la chipionera le ha contestado de manera ambigua: «Hombre yo tampoco soy quién para saber eso bien. Yo iba allí mucho a la hierbabuena. Yo a ella la veía bien. Se sentaba en la plaza de toros arriba cuando él iba a torear. La gente decía que parecía que no iban a casarse. Yo no puedo saber porque ya los he dejado de tratar».

La reacción de Rocío Flores tras conocer la decisión de su madre de apartar todos los temas relativos a su hija ha sido la del dolor y la angustia. Rota en llanto, la joven ha admitido en ‘El programa de Ana Rosa’ «La puerta sigue cerrada. Ya es tarde. Lo tengo presente desde hace muchos años». Un año después de que comenzara ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, ninguna de las dos ha logrado llegar a un punto en común. «Para mí lo de ayer no cambia nada. La parte positiva es que si al final se logra dejarme respirar…esa es la parte positiva», ha añadido mientras se secaba las lágrimas. «Estoy cansada de llorar, me veo sometida a una presión que he tocado fondo», finalizaba.