Faltan solo tres días para que España entera sea testigo de un momento histórico. El próximo martes 14 de diciembre se emitirá ‘El último viaje de Rocío’. Un especial sobre Rocío Jurado en el que por primera vez se desvelará el contenido de las pertenencias que dejó la cantante tras su muerte. Después de 13 años almacenados, el legado personal y musical de la Jurado serán trasladados desde el guardamuebles en el que se encuentran hasta los estudios donde se graba la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’.

Este viernes, Gloria Camila ha visto el tráiler del programa en ‘Ya son las ocho’, donde trabaja como colaboradora. «No sé qué decir exactamente. Puedo decir que me ha pillado por sorpresa», arrancaba diciendo. «No sabía de la existencia de los 18 contenedores, ni del almacén ni de nada». A continuación sacaba un documento escrito y, muy seria, añadía: «Voy a esperar al documental, pero tengo un escrito de mi abogado». Este documento reza:

«En la vista de diligencias preliminares, la señora Rocío Carrasco manifestó que los documentos de los cuales se apoderó tras fallecer su madre los había destruido y que solamente conservaba un documento, que es el que se aportó. Por eso entiendo que en esta nueva serie no podrá aparecer ningún documento privado ni íntimo de mi madre porque de ser así se habría cometido un engaño, y no solo a los espectadores sino también a la jueza. Y esto es mucho más grave.

«Me duele tener que enterarme por televisión de que existen 18 contenedores»

Sobre ese documento que aportó Rocío Carrasco en esa vista de diligencias preliminares no voy a pronunciarme y únicamente diré con respecto a él que mis abogados están estudiándolo y tomarán las medidas que sean pertinentes. Por último, quiero decir que las acciones que yo haya podido ejercer a través de mis abogados buscan únicamente proteger y hacer cumplir la última voluntad de mi madre. Mi madre ya expuso públicamente en una entrevista en el año 2003 que no quería que ninguno de sus escritos íntimos fueran conocidos por el público y que eran solo para ella y sus personas más cercanas. Yo solo quiero que se respete la voluntad de mi madre», destacaba.

Lo que quiero dejar claro es que, partiendo de la base que en algunos programas se haga referencia a «su hija». Mi madre tuvo tres hijos, no solo una. Lo que me molesta y me duele es tener que enterarme por televisión de que existen 18 contenedores que tienen sus pertenencias, trajes, vestidos, discos, documentos comprometedores», ha manifestado a Sonsoles Ónega y a sus compañeros de programa.

«Está todo en manos de mis abogados»

Sincera, la joven ha reconocido que «como espectadora diría ‘qué maravilla’. Pero como hija y hermana hay cosas que no puedo llegar a entender y no las comprendo. No lo comparto, directamente». De momento, prefiere ser prudente antes de tomar medidas legales, -una vez más-, para frenar a su hermana. «Esperaré a ver la serie documental antes de adelantarme. Como he dicho, está todo en manos de mis abogados. Dije que voy a proteger el legado y la memoria de mi madre y me voy a mantener en lo mismo».

«Me hubiese gustado verlo antes de que se hiciese público al mundo», insistía sobre las 36 toneladas de recuerdos de Rocío Jurado que serán desempolvados dentro de tres días. Con todo lo que ha pasado hasta el momento ve difícil un acercamiento con su hermana: «Son tantos años que no hablo con ella que no he tenido el momento de decirlo: Ella me da una pulsera de mi madre y me dice que poco a poco me dará más cosas… Y hasta ahora». Eso sí, si algún día ve que hay una voluntad real de reconciliación, estaría dispuesta al diálogo: «Siempre estaré disponible para una conversación. Que me dé un sobre para invitarme a un homenaje a mi madre: no».

Minutos antes de que Gloria Camila hablara en televisión, su tío Amador Mohedano se ha pronunciado por primera vez sobre el contenido de los 18 contenedores en los que se encuentran las cosas de su hermana. «Mi hermana guardaba absolutamente todo», ha confesado en ‘Sálvame’. «Está bien que la gente conozca esa parte personal de Rocío, que es muy interesante. Hay cosas muy bonitas».

También Rosa Benito ha compartido sus primeras impresiones al ver el tráiler de ‘El último viaje de Rocío’: «Me he emocionado muchísimo cuando la he escuchado decir que lo que más le gusta es cantar. Y decir que cuando no pueda cantar cuando sea muy viejecita seguiré cantando. Eso es lo que me emociona. Me trae muchos recuerdos y por desgracia ella estaba muy enferma».

«Lo del trailer no me dice nada. Su heredera, que es mi sobrina Rocío, sí tiene que saber. Por lo menos se tiene que haber preocupado de saber lo que hay allí. Porque desmantelar una casa como es La Moraleja, donde hay 40 años de historia de ella cuando vino a Madrid», añadía. «Creo que mi sobrina Rocío sí tiene que saber lo que había en esos contenedores. No se puede decir que ella no lo sabía», insistía. «¿Cómo no va a saber qué hay en los tráilers? No se puede decir que ella no lo sabía. ¡Tiene que saberlo! ¿Quién vació la casa? ¿Ella no estaba presente cuando esa casa se vacía?».