«Intento ser fuerte, pero llega un momento que ya la fuerza… No tengo fuerzas para luchar para tanta historia de tantas cosas que se hablan sobre mi persona… Lo que he hecho en mi vida es portarme bien con todo el mundo. Me deberíais dejar un poco tranquilo, a mí me gusta el buen rollo, la harmonía, pero también me puedo cansar y no quiero llegar a ese extremo», reflexionaba hace unos días.