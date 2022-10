Para Gloria Camila estar en ‘Pesadilla en el paraíso’ no ha sido fácil. No solo por lo vivido en el reality, sino por el golpe de la realidad que supuso salir al exterior. Encontró la relación de su padre y Ana María Aldón completamente dinamitada, a Ortega Cano desbordado y ahora hace frente a una posible entrevista de su madre biológica en televisión. Está siendo complicado gestionar todos los frentes y por ello ha acudido a terapia, de hecho, ha decidido alejarse de las redes sociales para tomar distancia y centrarse en sí misma. Ella misma comunicó su estado a golpe de comunicado, unas palabras tras la que quiso poner distancia, de hecho, ahora está en su refugio. La hija de Rocío Jurado ha viajado a un casa con unas preciosas vistas, donde quiere pensar y donde quiere quiere abogar por la resiliencia, la capacidad de cada uno por superar situaciones adversas y sacar el lado bueno de cada cosa.

Allí Gloria Camila intenta ver que rendirse no es una opción y es que, aunque a veces le cueste verlo, tiene muchas razones por las que sonreír. «La resiliencia es aprender a derrumbarse sin rendirse, es aprender a explotar sin quemarse», escribe la influencer. La joven ha dejado Madrid y ha viajado hasta la playa, donde disfruta del buen tiempo, el sol y unas vistas que le aportan una dosis extra de energía. Romper con la rutina de la capital, alejarse del mundanal ruido y saborear las pequeñas cosas le está sirviendo para recargar pilas. Así lo demuestran las imágenes que ella misma ha posteado en el universo 2.0, donde deja ver que poco a poco se está recuperando, ya que no hay nada mejor que coger perspectiva para ver todo de otro modo.

Gloria Camila ha regresado a sus redes sociales, las mismas donde el día 21 de octubre contó su estado real. «En este caso me he dado cuenta de que mi vida necesita cambios y creo que haciendo esta carta empiezo con el primero y más importante, que es el hecho de aceptar el momento tan duro que estoy viviendo, no quiero culpar a nadie pero si pido comprensión y respeto«, dijo. Una carta dirigida a sus seguidores donde confesaba necesitar un respiro y donde aseguró que necesitaba ayuda de profesionales para salir del bache en el que había caído. «Dejo mi salud mental y emocional en manos de profesionales. Continúo mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático», explicó. Seis días más tarde ha lanzado un mensaje tranquilizador para expresar que, a pesar de todo lo sucedido, el sol vuelve a brillar y ella comienza a ver la parte positiva a los reveses que quizás no se esperaba.