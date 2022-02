Durante las últimas semanas, han sido varias las ocasiones en las que Rocío Carrasco y Gloria Camila han intercambiado potentes declaraciones. La pequeña señalaba a Fidel Albiac como el «maestro» de la «banda» de su hermana. Unas palabras que escuchaba Rocío Carrasco a escasos metros de ella y que aseguraba que le contestaría días después, en un nuevo especial bajo el nombre de ‘El precio del silencio‘. Y efectivamente, así fue. La hija de Rocío Jurado respondía a su hermana pequeña y le daba un consejo: «Que ponga en cuarentena lo que se está diciendo», respondió. Además, le pidió que deje de exigir los papeles de su madre ante los tribunales puesto que podría salir muy mal parada. «No me pidas más papeles vida mía. A lo mejor te los voy a dar y a lo mejor no te va a gustar. A lo mejor todo ese mundo idílico se te viene encima. Es algo que a ella le hará daño», le espetó. Este lunes, Gloria Camila le ha respondido en ‘Ya son las ocho’, programa en el que colabora y que se ha convertido en el lugar de su réplica.

Rocío Carrasco y su tío José Antonio protagonizaron una tensa llamada

Pero además, la hija de José Ortega Cano ha querido pronunciarse sobre la entrada de su tío, José Antonio, el marido de Gloria Mohedano, en directo. Este viernes, hubo un tenso enfrentamiento entre él y Rocío Carrasco que se convirtió en el tema más hablado de este fin de semana en los programas de corazón. Y es que terminó confesando que ningún miembro del clan Mohedano se cree que Rocío Flores agrediera a su madre. Una llamada telefónica que fue muy criticada por algunos.

La joven ha querido hablar sobre esta llamada telefónica. Asegura que su tío estuvo «desacertado en llamar en directo» al programa. Sin embargo, también cuestiona el comportamiento de quienes estaban en el plató. «Mi tío estuvo desacertado en llamar al programa, eso es obvio. Era un terreno en el que no tenía que hacer la llamada. Había ocho personas que no iban a opinar como él opinaba. Estuvo desacertado, se equivocó y no pasa nada», ha comenzado diciendo.

Gloria Camila asegura que no tuvieron respeto hacia su tío

Pero ha querido aclarar que no estaba de acuerdo con el trato que el marido de Gloria Mohedano recibió por parte del presentador, colaboradores y de su propia hermana, Rocío Carrasco: «Pero también tengo que decir que igual que digo que estuvo desacertado y no tenía que haber llamado. Creo que también el respeto se le faltó en muchos momentos», ha continuado diciendo. «Creo que fue vacilado en muchas ocasiones, creo que se le ridiculizó y creo que los nervios a mi tío le fallaron pero nadie ayudó a que si tú das paso a que alguien entre por teléfono, es para escuchar también su versión y no para cortarle cada dos por tres», ha aclarado Gloria.