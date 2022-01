Tal y como pudo saber SEMANA este viernes, José Ortega Cano tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital de Madrid el pasado jueves por una obstrucción intestinal. Fue Gloria Camila quien trasladó a su padre al centro hospitalario después de encontrarle indispuesto debido a un fuerte dolor abdominal. Después de que la joven asegurara en ‘Ya son las ocho’ que el diestro se encontraba fuera de gravedad, la hija de Rocío Jurado ha vuelto a dar el último parte de salud y ha explicado cómo se encuentra de ánimo el marido de Ana María Aldón.

Gloria Camila Ortega ha querido tranquilizar a todos dando el último parte de salud de su padre, quien permanece aún ingresado en el hospital. En concreto, la joven ha asegurado que el diestro se encuentra bien y ha querido restarle importancia al problema. La familia se ha llevado un buen susto, aunque dejan claro que ahora tienen más controlado a su padre. El diestro evoluciona favorablemente y prueba de ello es el estado de ánimo en el que se encuentra. Vea el vídeo para saber de primera mano cómo se encuentra José Ortega Cano gracias al último parte de salud que ha dado su hija.

Lo cierto es que no es el primer bache de salud por el que pasa el diestro en los últimos meses. El verano pasado, José Ortega Cano acaparaba todos los titulares de la crónica social debido a que tenía que pasar por quirófano después de someterse a una prueba médica rutinaria debido a sus continuas bajadas de tensión y cansancio. Los resultados no fueron favorables y el diestro tuvo que pasar por quirófano para someterse a una operación de corazón. Ahora, Ana María Aldón también ha querido tranquilizar a todos y aseguraba este mismo viernes que su marido se encontraba estable. De momento se desconoce cuando podrán abandonar el centro hospitalario.

Gloria Camila Ortega da la cara por Rocío Flores y opina sobre la relación de Antonio David y Marta Riesco

Este viernes, Gloria Camila Ortega rompía su silencio y se lanzaba a opinar sobre la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco. Aunque no ha querido entrar a valorarla, lo cierto es que la hija de Rocío Jurado ha querido sacar la cara por su sobrina, Rocío Flores. Nunca se llegó a imaginar que ese amor pudiera existir y confiesa que no estaba al tanto de lo que ocurría. «Ya han hablado, yo no voy a decir si me parece bien o mal. Cada uno toma las decisiones que quiere y que ve convenientes, pero sí que me gustaría decir que a mi me da muchísima pena Rocío«, comenta.

Gloria Camila Ortega está preocupada por la hija de Antonio David Flores y por cómo esto le puede pasar factura después del polémico año por el que ha pasado toda la familia. «Cuando la vi el otro día llorando sé que está bastante mal por todo lo que ha venido este año llegando y porque al final creo que esta historia no le pertenece a ella», deja claro.