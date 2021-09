Según ha desvelado Alejandra Rubio, que tiene una estrecha relación con la hija de Ortega Cano, la joven estaría más cerca de su hermana y deseando protagonizar un acercamiento.

Están siendo unas semanas difíciles para Ana María Aldón después de que su marido, José Ortega Cano, se sentara en ‘Viva el verano’ para hablar abiertamente sobre cómo está viviendo la espera de la emisión de la segunda parte de la serie documental de Rocío Carrasco. La colaboradora de ‘Viva la vida’ está pasando por una auténtica montaña rusa de emociones y este sábado ha tenido que salir a la palestra para arrojar algo de luz al supuesto acercamiento que se habría producido entre Gloria Camila Ortega y la defensora de la audiencia de ‘Sálvame‘.

Aunque no quiso entrar en detalles, Ana María Aldón ha reconocido que no tiene constancia de que Gloria Camila Ortega y Rocío Carrasco hayan protagonizado ningún tipo de acercamiento. La colaboradora de ‘Viva la vida’ insiste en que no llega a comprender el motivo por el que la empresaria cortó todo tipo de comunicación con sus hermanos y solo espera que algún día se pueda arreglar el conflicto entre ambos. De la misma manera, harta de las especulaciones, la diseñadora de moda ha hecho hincapié en que en ningún momento Gloria Camila y José Fernando Ortega fueron criados con una versión de los hechos y admite que la familia siempre ha intentado criarles al margen de los conflictos por los que estaban atravesando los adultos.

«Ortega Cano, y mismamente yo, no tiene constancia de que haya algún acercamiento entre Gloria y Rocío Carrasco», reafirma. De la misma forma, sobre el momento en el que la hija de Rocío Jurado rompe todos los lazos de unión con sus hermanos, Ana María Aldón explica: «Hay un distanciamiento pero Gloria llama a su hermana, pero llegó un momento en el que no hay comunicación por su hermana. Ella les da largas, corta la comunicación. Gloria no tiene culpa de que la comunicación se corte, no es la responsable».

Por otra parte, Alejandra Rubio, que guarda una estrecha relación con la actriz de ‘Dos vidas’, insiste en que en estos últimos meses esta estaría más cerca de Rocío Carrasco. «Ella nunca se ha creído del todo a Antonio David Flores y cuando ha visto el documental… Ojalá el acercamiento sea real. Creo que Gloria sí tenía ganas, con Rocío no he hablado de este tema. Mi opinión es que sí que le gustaría un acercamiento con su hermana», insiste. La hija de Terelu Campos recalca que la hija de José Ortega Cano está más cerca que nunca de su hermana porque hay muchas partes de su testimonio que se ha creído. «En general sabe que hay muchas cosas en las que le han mentido y ahora lo ha visto«, incide la joven.

José Ortega Cano no va a pedir medidas cautelares

Al contrario de lo que se estaba comentando en los diversos platós de Mediaset a lo largo de las últimas semanas, José Ortega Cano no tiene intención de pedir medidas cautelares para impedir la emisión de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, aunque sí que ha expuesto que el tema está en manos de su abogado.

«Se han dicho cosas muy graves», ha recordado visiblemente afectada con el tema Ana María Aldón. Ha explicado que su marido estaba trabajando para que su imagen no se vea dañada y ha decidido poner el asunto en manos de la justicia. «No estoy diciendo que no haya dado ningún paso, estoy diciendo que se va a defender de lo que se ha dicho”. Por el momento, no ha dado más detalles al respecto.