Hace unos días, Gloria Camila Ortega hablaba con todo lujo de detalles sobre los motivos que le llevaron a emprender un enfrentamiento judicial contra Rocío Carrasco. En concreto, la joven aseguraba que la empresaria no había entregado los documentos que le había pedida la jueza. Algo que Carlota Corredera se encargado de desmentir y acusó a la hija de José Ortega Cano de faltar a la verdad. Ahora, la hermana de José Fernando ha vuelto a reafirmarse en su guerra con su hermana y no ha dudado en contestar a la presentadora de ‘Sálvame’.

Gloria Camila Ortega ha vuelto a pronunciarse acerca del litigio judicial que tiene contra su hermana. La hija del diestro insiste en mantener su versión de los hechos y deja claro que seguirá adelante para proteger a su familia. Sobre las palabras que Carlota Corredera le dedicó hace unos días, la joven prefiere no entrar en detalles, aunque deja claro que ella cuenta su verdad: «Quien quiera creérselo que se lo crea y quien quiera decir que miento, que lo diga, me da igual«. Vea el vídeo para conocer de primera mano las palabras de la hija de Rocío Jurado.

Por otro lado, Gloria Camila también ha aprovechado la ocasión, durante su visita a Sevilla para acudir al Salón Internacional del Caballo (SICAB), para confirmar que tiene una nula relación con Michu. El pasado fin de semana, Ana María Aldón anunciaba la ruptura entre José Fernando y la joven. La diseñadora se mostraba muy tajante y recordaba que no era la primera vez que la pareja rompía la relación.

Carlota Corredera acusa a Gloria Camila de mentir

Después de escuchar las palabras de Gloria Camila en ‘Ya son las ocho’, Carlota Corredera aseguraba que la joven «mintió» al hablar de los escritos de la cantante que provocaron el encuentro judicial entre sus hijas. «No podemos engañar a la gente. Rocío Carrasco nunca habló de un diario, habló de dos cosas, que por un lado había manuscritos de su madre, reflexiones que ella nunca los denominaría un diario y que encontró a los meses de fallecer su madre«, admitía la gallega.

Además, la presentadora de ‘Sálvame’ no dudaba en lanzarle un mensaje acerca de los documentos que dejarían en muy mal lugar al torero. » Tu hermana Rocío lo que dijo aquí en este plató en agosto es que eran documentos escritos. Y vosotros habéis pedido eso: documentos de vuestra madre. Lo que ella aportó es un documento que su madre escribe acerca de su vida. Y en esos escritos y en esas reflexiones Ortega Cano queda muy mal. Entonces, no engañemos a la gente y digamos que lo que ha aportado tu hermana no es lo que se le pidió», finalizaba y admitía que conocía en profundidad los famosos documentos.