Gloria Camila Ortega ha recibido un aluvión de mensajes directos a través de Instagram donde la insultan y la atacan tras el documental de Rocío Carrasco

Gloria Camila Ortega está en el punto de mira. La hija de Rocío Jurado intenta mantenerse al margen de todo lo que su hermana, Rocío Carrasco, está contando en su docu-serie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. A pesar de guardar silencio en cada una de sus apariciones por las calles de Madrid, ahora ha querido denunciar públicamente cada uno de los mensajes que recibe insultándola, amenazándola y criticándola tras el testimonio de su hermana. Si bien es cierto que Rociíto, de momento, no ha dado muchos detalles sobre su relación con sus hermanos, ha hecho que Gloria Camila Ortega esté en el punto de mira.

A día de hoy, la joven evita pronunciarse públicamente tras todo el revuelo mediático que está causando el documental de su hermana. Sigue centrada en sus estudios en el máster de Marketing Digital y en la grabación de la serie en la que participa, ‘Dos vidas’, en La 1 de RTVE. Intenta mantenerse al margen de todo lo que se está contando sobre ella, pero aún así, recibe muchas críticas e insultos. Una situación insostenible y que ha querido denunciar públicamente a través de sus Stories de Instagram.

Gloria Camila no puede más y la situación le ha sobrepasado

La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano no puede más. La situación le ha superado. Y es que aunque ella intenta no pronunciarse sobre nada que tenga que estar relacionado con su familia y únicamente comparte fotografías de su padre y su madre, recordando los felices del momento del pasado, tiene muchos detractores en las redes sociales. Tal y como cuenta ella misma, cada día se despierta con un sinfín de ‘solicitud de mensajes’ de personas que no conoce a través de su perfil de Instagram. Este jueves, pocas horas después de que se emitiera un nuevo capítulo de la docu-serie de su hermana, ha hecho públicos algunos de los brutales insultos que recibe a diario.

Se trata de ataques muy duros que la cuestionan por el hecho de ser adoptada o por su aspecto físico. Entre los mensajes que ha recibido y que ha compartido con sus seguidores destacan palabras tan ofensivas como: «preocúpate de saber de quién y dónde vienes», «dientes de conejo», «payasa» o «eres una zorra maleducada… Si no llega a ser por Rociíto no hubieses sido quien eres ahora. Así que reflexiona y conecta las neuronas que te quedan porque deberías agradecérselo en vez de decir sandeces de ella».

Indignada, la joven lamenta en su perfil de Instagram el comportamiento de los usuarios que la increpan: «Si no hubiera sido inventada la sociedad, el hombre hubiera seguido siendo una bestia salvaje, o lo que viene a ser lo mismo, un santo».