Mientras que todos los ojos están puestos en Chipiona y en la inauguración del Museo Rocío Jurado, el resto de miembros de la familia mediática de Rocío Carrasco continúan con sus vidas como si no hubiera ocurrido nada. Este domingo, 3 de julio, en medio de la preocupación por el estado en el que se encuentra Ana María Aldón, Gloria Camila Ortega se ha presentado en casa de José Ortega Cano. Una reunión familiar que llega después de que la hija del diestro y la colaboradora de ‘Viva la vida‘ dijeran públicamente que tienen una conversación pendiente.

Vídeo: Europa Press

Gloria Camila Ortega ha llegado este mediodía a casa de José Ortega Cano, quien se encuentra fuera del domicilio y aún no se sabe si volverá de forma inmediata. Ana María Aldón es la que se encuentra en el interior de la vivienda junto a su hijo pequeño. La hija del diestro y la diseñadora de moda se han visto las caras después de varias semanas lanzándose varios mensajes a través de los diferentes programas de televisión. Lo cierto es que ambas tienen una conversación pendiente y parece que será este domingo cuando pongan las cartas sobre la mesa y acerquen posturas. Vea el vídeo para conocer de primera mano cómo ha sido la entrada de la hija de Rocío Jurado en la casa familiar.

Ana María Aldón está pasando por sus horas más bajas. La colaboradora de televisión está pasando por un difícil momento y por preinscripción médica no ha acudido a su puesto de trabajo. Ya son dos semanas de ausencia en ‘Viva la vida’ y de momento se desconoce si finalmente optará por retirarse de forma definitiva de la televisión. Lo que está claro es que semana tras semana veíamos a la colaboradora rompiéndose en mil pedazos a la hora de hablar de la situación de su matrimonio. La gota que colmó el vaso llegó cuando lanzó una dura reflexión después de ver la emisión de los dos primeros episodios de ‘En el nombre de Rocío’. «Extrapolo lo que dijo Rocío Carrasco a mí. Me pregunto qué pensará el día de mañana mi hijo cuando oiga a su padre decir que el amor de su vida era Rocío Jurado y no su madre«, decía provocando un fuerte aplauso por parte de Terelu Campos.

La llamada de José Ortega Cano en la que dice basta

José Ortega Cano pedía a su mujer y a su hija que le dejaran en paz. «Estoy cansado ya, estoy agotado por ser buena persona. No se puede ser tan buena persona como yo soy. Es la primera vez que digo esto. Pido a todos los míos primero, a Gloria que la quiero a morir, a mi mujer, que la quiero a morir, a mi niño que está en casa. Quiero que me dejen que yo haga mi vida», expresó en una llamada telefónica a ‘Ya son las ocho’.